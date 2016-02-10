Банковский работник похитил деньги с карты клиента

«По версии следствия, фигурант воспользовавшись служебным положением, с рабочего компьютера вошел в систему электронных переводов и похитил с карты клиента 39 тысяч рублей. Деньги поступили на заранее подготовленный им банковский счет в другом городе. Там сообщник злоумышленника снял всю перечисленную сумм, и, оставив себе процент за оказанные услуги, вернул деньги на карту фигуранта», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.