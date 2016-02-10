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Банковский работник похитил деньги с карты клиента

10 февраля 2016, 10:30
Тюменские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мобильном мошенничестве. По версии правоохранителей, банковский служащий похитил с карты клиента 39 тысяч рублей через систему электронных переводов.
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Тюмень

Работника одного из тюменских банков по подозрению в мошеннических действиях задержали сотрудники отдела «К» областного управления МВД России.

«По версии следствия, фигурант воспользовавшись служебным положением, с рабочего компьютера вошел в систему электронных переводов и похитил с карты клиента 39 тысяч рублей. Деньги поступили на заранее подготовленный им банковский счет в другом городе. Там сообщник злоумышленника снял всю перечисленную сумм, и, оставив себе процент за оказанные услуги, вернул деньги на карту фигуранта», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Кроме того, у полицейских есть основания полагать, что подозреваемый причастен к еще одному аналогичному преступлению.

#Новости#УМВД России по Тюменской области#Мошенничество#Тюмень#Банки#Таня#Происшествия
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