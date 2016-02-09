Вернется ли одинокий старик в свою «трешку»?

У старика, которому уже за 70, не осталось никого родного. Зато осталась трехкомнатная квартира в доме № 80 на Червишевском тракте. По словам знакомого пенсионера, который периодически приезжал навестить старика и привозил ему поесть, председатель жилищно-строительного кооператива предложила старику обменять его «трешку» на однокомнатную квартиру с доплатой. Пенсионер согласился. По словам обратившегося в редакцию тюменца, старика куда-то возили, чтобы он подписал документы. Какие именно — пожилой человек не вспомнил. Тюменец подозревает, что пенсионера хотят что называется «кинуть» с квартирой.