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Вернется ли одинокий старик в свою «трешку»?

9 февраля 2016, 14:05
Странные дела творятся в одном из домов на Червишевском тракте. Как сообщил в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru неравнодушный тюменец, председатель местного жилищно-строительного кооператива претендует на квартиру одинокого старика.
Сюжет
Тюмень

У старика, которому уже за 70, не осталось никого родного. Зато осталась трехкомнатная квартира в доме № 80 на Червишевском тракте. По словам знакомого пенсионера, который периодически приезжал навестить старика и привозил ему поесть, председатель жилищно-строительного кооператива предложила старику обменять его «трешку» на однокомнатную квартиру с доплатой. Пенсионер согласился. По словам обратившегося в редакцию тюменца, старика куда-то возили, чтобы он подписал документы. Какие именно — пожилой человек не вспомнил. Тюменец подозревает, что пенсионера хотят что называется «кинуть» с квартирой.

7 февраля пожилой человек пропал, и его знакомый поднял тревогу. Дело в том, что соседи видели, как дедушку посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Приехавшие на место собеседник корреспондента Nashgorod.ru и сотрудники отдела полиции № 7 обнаружили открытую нараспашку дверь квартиры. Позднее выяснилось, что дедушку не похищали, а находится он в той самой однокомнатной квартире, на которую променял свою трешку.

«Никто при этом не может объяснить, где доплата, которую обещали при размене. Сам дед ничего не рассказывает и вообще уже неважно соображает, над ним опекунство нужно брать», — говорит обратившийся в редакцию тюменец.

В ситуации предстоит разобраться сотрудникам отдела полиции № 7. По предварительным данным, противоправных действий в отношении пенсионера не совершалось, однако пожилой человек подал в полицию заявление, попросив проверить оформление продажи его квартиры. Старик намерен оспорить сделку. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в настоящее время отделом полиции № 7 проводится проверка, идет сбор необходимой информации. Вероятнее всего, вопрос о возврате пенсионеру трехкомнатной квартиры придется решать через суд.

Что касается роли во всей этой истории председателя жилищно-строительного кооператива, то, по данным полиции, женщина лишь нашла риелторов для заключения сделки, когда пожилой человек сам попросил помочь ему с покупкой жилья меньшей площади.

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