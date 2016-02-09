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В Тюмени разыскивают разбойника, напавшего на цветочный магазин

9 февраля 2016, 17:18
Поздним вечером в понедельник, 8 февраля, было совершено нападение на цветочный магазин «Цветкофф», расположенный на улице 50 лет Октября. Разбойник, угрожая продавцу острым предметом, забрал деньги и два мобильных телефона.
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Тюмень

Информация о совершенном преступлении появилась в социальных сетях.

«Внимание! Особо опасный преступник, грабитель, вор! Приехал из Нижневартовска в Тюмень около месяца назад, работает на какой-то автомойке. Вчера с 22.40 до 22.55 совершил ограбление цветочного магазина „Цветкофф“ по адресу ул. 50 лет Октября, 68, украл деньги из кассы — примерно 7 тысяч рублей, два сотовых телефона — кнопочный Nokia и IPhone 5s в белом корпусе. В это время держал у горла продавца острый предмет, угрожал убить! Помогите в поиске этого чудовища!», — говорится в сообщении.

Выложившая информацию тюменка прикрепила к тексту фотографию человека, который, по ее мнению, «особо опасный преступник, грабитель, вор».

В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени подтвердили, что вчера вечером действительно было совершено нападение на цветочный салон. Неизвестный похитил оттуда 7 тысяч рублей и два мобильных телефона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Однако в качестве подозреваемого в нем пока никто не фигурирует.

«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. Оснований говорить, что к совершению данного преступления причастен человек, фотография которого появилась в социальных сетях, пока нет», — отметили в полиции.

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