В Тюмени разыскивают разбойника, напавшего на цветочный магазин

«Внимание! Особо опасный преступник, грабитель, вор! Приехал из Нижневартовска в Тюмень около месяца назад, работает на какой-то автомойке. Вчера с 22.40 до 22.55 совершил ограбление цветочного магазина „Цветкофф“ по адресу ул. 50 лет Октября, 68, украл деньги из кассы — примерно 7 тысяч рублей, два сотовых телефона — кнопочный Nokia и IPhone 5s в белом корпусе. В это время держал у горла продавца острый предмет, угрожал убить! Помогите в поиске этого чудовища!», — говорится в сообщении.