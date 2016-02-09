В Тюмени определили лучших рыболовов города

Участие в соревнованиях приняли 24 человека: любители и профессионалы рыбной ловли. Одна из участниц, Татьяна Алешина, приехала из Сургута, чтобы продемонстрировать мастерство зимней рыбалки.
В итоге после пяти часов соревнований определились победители. Первое место занял Николай Ивакин (общий вес выловленной рыбы составил 237 граммов). Второе место досталось Андрею Казанцеву (общий вес выловленной рыбы составил 225 граммов); третье — Сергею Кожевникову (общий вес выловленной рыбы составил 157 граммов), сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.