В Тюмени ищут пропавшего подростка

О пропавшем молодом человеке сообщается на странице Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Вадим Мяконьких, которому в конце января исполнилось 16 лет, ушел из дома, расположенного по улице Монтажников, 8 февраля в период с 13.30 до 17.00. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.