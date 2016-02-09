В Тюмени ищут пропавшего подростка

О пропавшем молодом человеке сообщается на странице Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Вадим Мяконьких, которому в конце января исполнилось 16 лет, ушел из дома, расположенного по улице Монтажников, 8 февраля в период с 13.30 до 17.00. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Приметы пропавшего парня: на вид около 17 лет, славянской внешности, рост 165–170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые темно-русые, стрижка модельная, челка на бок, сутулится, родинка справа на нижней части щеки. Был одет в черную куртку с белыми полосами на рукавах и воротником-стойкой, черную спортивную вязаную шапку, джинсы синего цвета либо болоньевые штаны серого цвета. При себе у Вадима есть рюкзак серого цвета и паспорт.
Если у вас есть информация о местонахождении Вадима, просьба сообщить ее в УУР УМВД России по Тюменской по телефонам: 8 (3452) 793–130, 793–227, 793–727, либо в дежурную часть УМВД России по Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 793–023, 794–803, 794–804.