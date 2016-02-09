Тюменская область получит 128 миллионов на сельское хозяйство

Как отмечается в постановлениях, средства направляются в бюджет региона в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
В общей сложности на развитие молочного скотоводства в этом году регионам будет выделено 5,3 миллиарда рублей, средства будут распределены между 71 субъектом федерации. Указанная сумма пойдет на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. Бюджет Тюменской области на эти цели получит чуть более 29 миллионов рублей.
По статье «Развитие растениеводства» в этом году предусмотрено 12,6 миллиардов рублей, которые направят в 79 регионов. Здесь выделенные деньги также пойдут на покрытие части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. В бюджет Тюменского региона будет направлено 98,8 миллиона рублей.