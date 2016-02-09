Тюменская область получит 128 миллионов на сельское хозяйство

В общей сложности на развитие молочного скотоводства в этом году регионам будет выделено 5,3 миллиарда рублей, средства будут распределены между 71 субъектом федерации. Указанная сумма пойдет на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. Бюджет Тюменской области на эти цели получит чуть более 29 миллионов рублей.