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Тюменская область получит 128 миллионов на сельское хозяйство

9 февраля 2016, 11:24
Тюменская область в 2016 году получит на развитие растениеводства и молочного скотоводства в общей сложности почти 128 миллионов рублей в виде субсидий из федерального бюджета. Такие данные следуют из распоряжений Правительства РФ от 6 февраля.
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Бюджет

Как отмечается в постановлениях, средства направляются в бюджет региона в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

В общей сложности на развитие молочного скотоводства в этом году регионам будет выделено 5,3 миллиарда рублей, средства будут распределены между 71 субъектом федерации. Указанная сумма пойдет на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. Бюджет Тюменской области на эти цели получит чуть более 29 миллионов рублей.

По статье «Развитие растениеводства» в этом году предусмотрено 12,6 миллиардов рублей, которые направят в 79 регионов. Здесь выделенные деньги также пойдут на покрытие части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. В бюджет Тюменского региона будет направлено 98,8 миллиона рублей.

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