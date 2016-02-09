Случаев гриппа становится меньше, но порог пока превышен

За неделю с 01 по 07 февраля регистрируется снижение заболеваемости среди населения Тюменской области на 29% по отношению к предыдущей неделе, заболеваемость снизилась по всем возрастным категориям. По Тюмени снижение заболеваемости — на 26%. Тем не менее, пороговый уровень заболеваемости остается превышеным как по области, так и по Тюмени, по всем возрастным категориям.

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