Случаев гриппа становится меньше, но порог пока превышен

За неделю с 01 по 07 февраля регистрируется снижение заболеваемости среди населения Тюменской области на 29% по отношению к предыдущей неделе, заболеваемость снизилась по всем возрастным категориям. По Тюмени снижение заболеваемости — на 26%. Тем не менее, пороговый уровень заболеваемости остается превышеным как по области, так и по Тюмени, по всем возрастным категориям.
По данным вирусологического мониторинга за неделю от больных преимущественно выделялся вирус гриппа А Н1N1-2009, который вошел в состав сезонных вакцин против гриппа. В предэпидемический период было привито 38,7% населения области. Заболевших гриппом среди привитых нет.
Напомним, в области с 14 января введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях: разграничение потоков в поликлиниках, масочный режим, оказание медицинской помощи на дому детям, беременным, лицам старше 60 лет, пациентам из групп риска, ограничение посещения родственников в стационарах, ограничение плановых госпитализаций и массовых обследований населения, в том числе диспансеризации.
С 20 января введены ограничительные мероприятия в образовательных организациях (масочный режим, усиление утреннего фильтра), учреждениях торговли, коммунально-бытового обслуживания населения, аптеках, сферы обслуживания (масочный режим, ужесточение дезинфекционного режима и режима проветривания, недопущение больных сотрудников на работу). Карантинные мероприятия в школах и детсадах уже завершены.
«В случае заболевания оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции. Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом. Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь», — советуют в региональном Роспотребнадзоре.