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Прокурор ЛАО поговорит с тюменцами о ЖКХ

9 февраля 2016, 08:37
В жилищно-коммунальной сфере нередко возникают сложности, недопонимания и откровенные проблемы. Разобраться в них тюменцам поможет прокурор. Он встретится с жителями Восточного и Ленинского округа города Тюмени 10 февраля 2016 года в офисе УК «Жилсервисуют».

Горожанам предлагается предварительно изложить доводы обращения в письменной форме, чтобы получить комментарии и ответы на них быстрее. «Все поступившие в ходе приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.

Прием проведет прокурор Ленинского округа г. Тюмени Андриянов Алексей Викторович.

Встреча состоится 10 февраля 2016 года с 15 до 17 часов в ООО «Жилсервисуют» по адресу: г. Тюмень, ул. Севастопольская,2 корп. 2.

#Новости#Официальные встречи#Прокурор г.Тюмень#ЖКХ#Женя#Общество
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