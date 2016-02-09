Прокурор ЛАО поговорит с тюменцами о ЖКХ

Горожанам предлагается предварительно изложить доводы обращения в письменной форме, чтобы получить комментарии и ответы на них быстрее. «Все поступившие в ходе приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.
Прием проведет прокурор Ленинского округа г. Тюмени Андриянов Алексей Викторович.
Встреча состоится 10 февраля 2016 года с 15 до 17 часов в ООО «Жилсервисуют» по адресу: г. Тюмень, ул. Севастопольская,2 корп. 2.