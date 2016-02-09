Прокурор ЛАО поговорит с тюменцами о ЖКХ

В жилищно-коммунальной сфере нередко возникают сложности, недопонимания и откровенные проблемы. Разобраться в них тюменцам поможет прокурор. Он встретится с жителями Восточного и Ленинского округа города Тюмени 10 февраля 2016 года в офисе УК «Жилсервисуют».