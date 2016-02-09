Осуждены несостоявшиеся киллеры с гранатой и заказчик покушения

Демин осужден ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, по найму) к 8 годам заключения. Боров признан виновным по ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов и взрывных устройств) и ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, пп. «е, ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму) и приговорен к 9 годам заключения. Гагиев осужден по ч. 1 ст. 222 (незаконные хранение, ношение боеприпасов и взрывных устройств) и ч.3 ст. 30, пп. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму) к 10 годам заключения. Барханоев признан виновным по ч.3 ст.30, пп. «е, ж, з» ч.2 ст. 105 и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорен к 10 годам заключения.