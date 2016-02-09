Осуждены несостоявшиеся киллеры с гранатой и заказчик покушения

Как следует из материалов уголовного дела, в 2014 году из-за Демина разрушилась одна тюменская семья, у которой был свой небольшой бизнес. Жительница Тюмени разошлась с мужем, забрала двух своих детей и ушла жить с Деминым на съемную квартиру (Демин был зарегистрирован в Ханты-Мансийске). Вскоре бывший супруг лишил неверную жену должности директора в бизнесе и дохода. Демин не работал, возникли материальные трудности и конфликты с экс-супругом.
«Северянин решил завладеть имуществом бывшего мужа своей сожительницы. В конце октября 2014 года он обратился к своим знакомым с предложением убить мужчину, пообещав им за „работу“ денежное вознаграждение — 500 тысяч рублей и новый автомобиль „Лада Приора“. Те согласились. Не желая лично участвовать в убийстве, он сообщил соучастникам преступления адрес проживания бывшего супруга сожительницы, предоставил его фотографию, а также сведения о распорядке дня», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Обвиняемые, распределив между собой роли, 7 ноября 2014 года реализуя преступный план, прибыли на место, прихватив с собой нож и гранату РГД-5. Гагиев должен был постучать в квартиру жертвы и после того, как откроется дверь, бросить в жилище гранату РГД-5. Барханоев же должен был находиться рядом и в случае, если потерпевший после взрыва выживет, добить его ножом.
«О планируемом преступлении стало заранее известно правоохранительным органам. Вечером 6 ноября 2014 года сотрудники полиции приехали к нему на квартиру и остались в ней до утра. 7 ноября около 10 часов Гагиев и Барханоев прибыли на место для выполнения криминального заказа. В момент, когда Гагиев постучал в дверь квартиры и намеревался бросить гранату, он был задержан полицейскими. Барханоев попытался оказать сопротивление. Отмахиваясь ножом, он нанес одному из полицейских резаную рану брови. Его удалось обезоружить и задержать», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В тот же день был задержан Демин, а 9 ноября — Боров. Демин, Гагиев и Барханоев по решению суда были заключены под стражу. Боров находился под подпиской о невыезде.
Демин осужден ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, по найму) к 8 годам заключения. Боров признан виновным по ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов и взрывных устройств) и ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, пп. «е, ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму) и приговорен к 9 годам заключения. Гагиев осужден по ч. 1 ст. 222 (незаконные хранение, ношение боеприпасов и взрывных устройств) и ч.3 ст. 30, пп. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму) к 10 годам заключения. Барханоев признан виновным по ч.3 ст.30, пп. «е, ж, з» ч.2 ст. 105 и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорен к 10 годам заключения.
Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания они в течение года будут ограничены в свободе передвижения.