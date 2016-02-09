Начальница почтового отделения присвоила 600 тысяч рублей

Факт присвоения был выявлен в результате проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий.
«По версии следствия, начальница отделения почтовой с октября по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, присвоила себе деньги, принадлежащие предприятию, после чего внесла ложные сведения в ежедневный отчет о движении денежных средств и суммы реализации услуг», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В результате незаконных действий подозреваемой Тюменскому районному почтамту причинен крупный ущерб на сумму около 600 тысяч рублей. В настоящее время следователи работают над сбором и закреплением доказательств по делу.
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru поступил официальный комментарий по поводу случившегося от пресс-службы УФПС Тюменской области. Там подчеркнули, что факт присвоения денежных средств и товарно-материальных ценностей начальником отделения был выявлен в ходе проведения сотрудниками почтамта внеплановой внутренней ревизии. Сразу после выявления недостачи женщина была отстранена от работы, а впоследствии — уволена. Все документы по результатам ревизии были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
«Необходимо отметить, что подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи. Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами филиала. УФПС Тюменской области уделяет повышенное внимание вопросам безопасности. Для оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций совместно с правоохранительными органами отработаны соответствующие схемы действий. В 2015 году служба безопасности Почты России провела более 60 тысяч внутренних проверок различного уровня. По их итогам правоохранительными органами возбуждено 463 уголовных дела в отношении сотрудников-правонарушителей Почты России», — отметили в ведомстве.
Отметим, что это уже не первое в этом году уголовное дело, возбужденное в отношении тюменских сотрудников «Почты России». Так, экс-начальница отделения почтовой связи Ялуторовского почтамта УФПС Тюменской области подозревается в хищении.