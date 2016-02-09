Начальница почтового отделения присвоила 600 тысяч рублей

«Необходимо отметить, что подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи. Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами филиала. УФПС Тюменской области уделяет повышенное внимание вопросам безопасности. Для оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций совместно с правоохранительными органами отработаны соответствующие схемы действий. В 2015 году служба безопасности Почты России провела более 60 тысяч внутренних проверок различного уровня. По их итогам правоохранительными органами возбуждено 463 уголовных дела в отношении сотрудников-правонарушителей Почты России», — отметили в ведомстве.