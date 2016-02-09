Автоледи въехала в бордюр — автомобиль перевернулся

Два попутных Hyundai столкнулись утром того же дня на улице Алебашевской в районе ТЦ «Зеленый берег». По предварительным данным, водитель иномарки с двухлетнем стажем неудачно притормозил, допустив при этом уход в занос. Потерявшая управление машина столкнулась со вторым Hyundai, в результате чего тот перевернулся. Пассажир второго автомобиля получил перелом ключицы и ушиб.