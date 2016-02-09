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Автоледи въехала в бордюр — автомобиль перевернулся

9 февраля 2016, 12:46
Тяжелое ДТП произошло вчера, 8 февраля, на улице Профсоюзной около трех часов ночи. Автомобиль Hyundai врезался в бордюр и трижды перевернулся.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за рулем машины находилась молодая девушка со стажем управления менее одного года. Двигаясь по ночному городу, девушка неправильно выбрала скорость и не справилась с управлением. В результате пострадали два человека. Водитель получила травму головы и ссадины, ее пассажирка — ссадины кисти.

Два попутных Hyundai столкнулись утром того же дня на улице Алебашевской в районе ТЦ «Зеленый берег». По предварительным данным, водитель иномарки с двухлетнем стажем неудачно притормозил, допустив при этом уход в занос. Потерявшая управление машина столкнулась со вторым Hyundai, в результате чего тот перевернулся. Пассажир второго автомобиля получил перелом ключицы и ушиб.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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