Автоледи въехала в бордюр — автомобиль перевернулся

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за рулем машины находилась молодая девушка со стажем управления менее одного года. Двигаясь по ночному городу, девушка неправильно выбрала скорость и не справилась с управлением. В результате пострадали два человека. Водитель получила травму головы и ссадины, ее пассажирка — ссадины кисти.
Два попутных Hyundai столкнулись утром того же дня на улице Алебашевской в районе ТЦ «Зеленый берег». По предварительным данным, водитель иномарки с двухлетнем стажем неудачно притормозил, допустив при этом уход в занос. Потерявшая управление машина столкнулась со вторым Hyundai, в результате чего тот перевернулся. Пассажир второго автомобиля получил перелом ключицы и ушиб.