«Штурман» и «Надежда» торговали пивом с истекшим сроком годности

В частности, прокуратура Калининского округа города Тюмени обнаружила в магазинах ООО «Штурман», (ул. Магнитогорская, 11), ООО «Надежда» (ул. Парковая, 4 «а"3), «Продукты» ИП Мамедов Р.Д. (ул. Парковая,4 «а"1) пиво с истекшим сроком годности. В адрес владельцев магазинов внесли представления об устранении нарушений закона.
Напомним, в рамках проверки в начале месяца в магазинах «Продукты» по улице Олимпийской, 10/1, «Марина» на 30 лет Победы,77 и «Вкусный» на проезде Геологоразведчиков, 38/1 также было выявлено просроченное пиво. А до этого в магазинах «Марина» и «Продукты» уже находили нарушения: там изъяли 187 литров контрафактного алкоголя. Возбуждены уголовные дела.
А прокуратура Тобольска выявила интернет-сайт, на котором тобольский предприниматель торговал алкогольной продукции, хотя это запрещено законом. Бизнесмену также вынесли представление об устранении нарушении закона.
Всего по результатам проверки органами прокуратуры Тюменской области выявлено около 70 нарушений закона в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для их устранения внесено 18 представлений, возбуждено 15 административных дел, в суд направлено 12 заявлений. По материалам прокуратуры возбуждено 2 уголовных дела по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере).