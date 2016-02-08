«Штурман» и «Надежда» торговали пивом с истекшим сроком годности

Напомним, в рамках проверки в начале месяца в магазинах «Продукты» по улице Олимпийской, 10/1, «Марина» на 30 лет Победы,77 и «Вкусный» на проезде Геологоразведчиков, 38/1 также было выявлено просроченное пиво. А до этого в магазинах «Марина» и «Продукты» уже находили нарушения: там изъяли 187 литров контрафактного алкоголя. Возбуждены уголовные дела.