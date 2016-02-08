Концерты недели: Кузьмин, мультимедийный балет и пианист Култышев

Классический балет «Щелкунчик», дополненный компьютерной анимацией, показывают в Тюменской филармонии 9 февраля. Это версия театра русского балета Talarium et lux, которая сочетает классическую хореографию Василия Вайнонена и световое шоу с мультимедийными декорациями. Стоимость билетов — 600 — 2000 рублей.
Рок-музыкант и певец Владимир Кузьмин выйдет на сцену клубного ресторана Maximilians в субботу, 13 февраля. Среди самых известных песен Кузьмина — «Симона», «Когда меня ты позовешь», «Ты сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя» и другие. Стоимость билетов — от 1300 рублей, начало выступления в 21 час.
Ценители русского хип-хопа обязаны не пропустить концерт группы The chemodan, который состоится 13 февраля в Red hot chili bar. От других звезд этого музыкального стиля их отличает оригинальная подача, неповторимый «флоу» и выступление в масках. «Чемолюди» штурмуют наш город с новой программой «Абсурд и Аллегория».
Один из ярких пианистов нового поколения Мирослав Култышев 13 февраля будет играть для тюменской публики Чайковского. Мирослав — обладатель стипендий и грантов, золотых медалей и первых мест на конкурсах, выступал в Вене, Токио, Амстердаме, Лондоне и не только. Стоимость билетов — 400 — 800 рублей.
Кино- и театральный актер, яркий чтец выступит в Тюменской филармонии 11 февраля. Леонтьева-чтеца отличает серьезный и вдумчивый подход к выбору литературного материала, умение увлечь слушателя в мир характеров и образов своих героев, заставить увидеть картины рассказываемого и донести до каждого зрителя чувства и мысли авторов. С программой концерта можно познакомиться в «Афише».