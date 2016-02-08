Концерты недели: Кузьмин, мультимедийный балет и пианист Култышев

Кино- и театральный актер, яркий чтец выступит в Тюменской филармонии 11 февраля. Леонтьева-чтеца отличает серьезный и вдумчивый подход к выбору литературного материала, умение увлечь слушателя в мир характеров и образов своих героев, заставить увидеть картины рассказываемого и донести до каждого зрителя чувства и мысли авторов. С программой концерта можно познакомиться в «Афише».