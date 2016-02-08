Конкурс «Тюмень загородная» — выбирайте лучших!

Участники-компании выдвигают свои работы в таких номинациях, как лучший загородный дом (объект, возведенный в 2014–2015 годах); лучший проект загородного дома; лучший ландшафтный проект для частного загородного дома; лучший дизайн-проект загородного дома; компания года*.
Одним из участников конкурса стала компания «КАРСИККО ДОМ», — производители каркасных домов под ключ, партнеры поселка HASKI на Салаирском тракте. Руководитель отдела продаж «КАРСИККО ДОМ» Ольга Колупаева прокомментировала решение выдвинуть загородные проекты на всеобщее обсуждение: «Мы считаем, что у нас и у организаторов конкурса совпадают цели: популяризировать идею загородного домостроения, заострить внимание на качественных решениях, выделить надежных застройщиков на рынке. Участие в конкурсе послужит привлечению интереса к нашей компании и к самой технологии, которая до сих пор многими воспринимается как „новая“, „альтернативная традиционной“. Мы строим каркасные дома по немецкой технологии и постоянно совершенствуемся. Конкурс — хороший способ рассказать о преимуществах заводского производства домов, о том, как мы помогаем клиентам определиться с вариантом дома по их запросам. Мы готовы доказывать себе и другим, что мы лучшие».
Выдвинутые на конкурс работы ждет серьезная проверка на качество и жизнеспособность
Победителей определит не только народное голосование, но и серьезная комиссия региональных профессионалов, в том числе, председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России, автор множества актуальных проектов Андрей Табанаков. На тему уровня проектных решений и целей конкурса высказался еще один член жюри конкурса «Тюмень загородная», заведующий кафедрой архитектуры и дизайна ТюмГАСУ, кандидат архитектуры, доцент Александр Панфилов.
«Считаю конкурс своевременным, а свое участие в нем логичным, хотя бы потому, что современное загородное строительство развивается более бурными темпами, чем многоэтажное, если говорить о нем с точки зрения массового запроса, исходящего от заказчиков. Конкурс направлен, с одной стороны, на демонстрацию того, что девелоперы, застройщики, строители, проектировщики могут реально предложить покупателю, с другой стороны, посвящен тому, что им следовало бы предлагать. Качество загородных поселков в стране оставляет желать лучшего. В большинстве случаев они представляют собой случайно-скучную нарезку земли, оправданную лишь с инвестиционной точки зрения, без понимания специфики использования, без души, образа, собственного лица. И только в последние годы ситуация стала немного изменяться, хотя и сейчас такие поселки являются скорее исключением, чем правилом. В ходе общественной и профессиональной дискуссии пользователь — компания смогут расширить свое представление о современных концепциях застройки, поймут, на какие качественные решения можно реально ориентироваться сейчас и в будущем.
Тут будет уместно вспомнить, как обычно действует человек, решившийся на постройку дома. Он идет по одной из двух дорог и, например, покупает каталог из серии „сто домов“ представляющий из себя сборник „ширпотреба“ для строительства или выбирает в сети понравившуюся ему картинку с домом. Второй вариант — он обращается к профессионалу за индивидуальным проектным решением, созданным именно под конкретного заказчика с его мечтами и желаниями. Конкурс направлен на развитие этой ниши. Надо понимать и то, что мы находимся на той стадии социально-экономического развития, когда заказчики готовы, к примеру, платить за хорошие автомобили, но стремятся урезать бюджет в процессе домостроения, где можно и где нельзя. Экономя на красоте архитектуры, мы не понимаем, что уничтожаем качество самой жизни», — говорит Александр.
Следите за ходом конкурса на странице конкурса «Тюмень загородная», где вскоре начнется открытое интернет-голосование. Выбирайте лучшее, это поможет вам сориентироваться в разнообразии архитектурных, строительных, дизайнерских, ландшафтных проектов и услуг на рынке загородного жилья. Заявки на конкурс принимаются организаторами — порталом NashGorod.ru и клубом загородных жителей «Затюмень».
По поводу участия и спонсорства обращайтесь по телефону: (3452) 586–176 или электронной почте: [email protected] Подробнее о мероприятии читайте здесь.