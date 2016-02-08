Конкурс «Тюмень загородная» — выбирайте лучших!

«Считаю конкурс своевременным, а свое участие в нем логичным, хотя бы потому, что современное загородное строительство развивается более бурными темпами, чем многоэтажное, если говорить о нем с точки зрения массового запроса, исходящего от заказчиков. Конкурс направлен, с одной стороны, на демонстрацию того, что девелоперы, застройщики, строители, проектировщики могут реально предложить покупателю, с другой стороны, посвящен тому, что им следовало бы предлагать. Качество загородных поселков в стране оставляет желать лучшего. В большинстве случаев они представляют собой случайно-скучную нарезку земли, оправданную лишь с инвестиционной точки зрения, без понимания специфики использования, без души, образа, собственного лица. И только в последние годы ситуация стала немного изменяться, хотя и сейчас такие поселки являются скорее исключением, чем правилом. В ходе общественной и профессиональной дискуссии пользователь — компания смогут расширить свое представление о современных концепциях застройки, поймут, на какие качественные решения можно реально ориентироваться сейчас и в будущем.