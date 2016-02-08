Импорт в РФ из стран дальнего зарубежья в январе упал на 18%

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья снизилась доля машин и оборудования с 45,9% в январе 2015 года до 44,8% в январе 2016 года. Вместе с тем доля продукции химической промышленности в январе 2016 года увеличилась с 16,7% до 18,7%, текстильных изделий и обуви — с 7,6% до 7,9%, продовольственных товаров и сырья для их производства — с 15,3% до 15,4%.