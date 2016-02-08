Импорт в РФ из стран дальнего зарубежья в январе упал на 18%

С учетом низкой базы падение импорта в январе текущего года уже не было таким большим, как в прошлом году. Тогда снижение поставок из дальнего зарубежья составило сразу 40,8%.
В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья снизилась доля машин и оборудования с 45,9% в январе 2015 года до 44,8% в январе 2016 года. Вместе с тем доля продукции химической промышленности в январе 2016 года увеличилась с 16,7% до 18,7%, текстильных изделий и обуви — с 7,6% до 7,9%, продовольственных товаров и сырья для их производства — с 15,3% до 15,4%.
Сокращение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры. Так, импорт машиностроительной продукции уменьшился на 19,8% и составил $3 млрд 635,2 млн, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 17,4% процента ($1 млрд 248,0 млн), текстильных изделий и обуви — на 15,3% ($639,1 млн), химической продукции — на 7,8% ($1 млрд 521,6 млн).
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства снизился импорт сахара в 4,5 раза, овощей — на 26,3%, молочных продуктов — на 25,3%, растительного масла — на 24,1%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 22,3%, рыбы — на 7,6%, фруктов — на 6,2%, зерновых культур — на 5,9%, табака — на 1,0%. Вместе с тем, поставки мяса и субпродуктов увеличились на 18,3%.