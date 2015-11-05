Тюменцам предлагают валютное путешествие

Что бы вы сделали, если бы могли путешествовать во времени, как Марти Макфлай (герой серии фильмов «Назад в будущее»)? Кто-то скажет, что он бы увидел своими глазами важное событие из прошлого, кто-то захотел бы побывать в будущем, а кто-то наверняка купил бы доллары по 33 рубля. И действительно, только за 2014 год курс «американца» вырос к рублю более чем на 75% и уже за 2015 год прибавил еще почти 13%[i].