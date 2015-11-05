Тюменцам предлагают валютное путешествие

Что бы вы сделали, если бы могли путешествовать во времени, как Марти Макфлай (герой серии фильмов «Назад в будущее»)? Кто-то скажет, что он бы увидел своими глазами важное событие из прошлого, кто-то захотел бы побывать в будущем, а кто-то наверняка купил бы доллары по 33 рубля. И действительно, только за 2014 год курс «американца» вырос к рублю более чем на 75% и уже за 2015 год прибавил еще почти 13%[i].
Если ознакомиться с графиком доллара (USD/RUB) с 1999 года, то можно увидеть, что все эти годы он неуклонно укреплялся[ii]. Что неизбежно приводило к общему удорожанию жизни и частичному обесцениваю доходов россиян. Не говоря о том, что наши соотечественники стали чаще путешествовать и покупать больше товаров зарубежного производства. А события 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. убедили многих в необходимости хотя бы на часть накоплений приобретать доллары и евро.
Многие аналитики считают, что американская валюта может достичь уровня 100 и более рублей[iii]. Такого же мнения придерживается известный российский экономист, эксперт в области биржевых рынков и советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Поэтому он считает, что покупать валюту не поздно.
Свой прогноз по российской экономике, рублю, «черному золоту» и основным мировым валютам экономист представит на конференции «Есть ли альтернатива доллару? Самые перспективные мировые валюты», которая пройдет 7 ноября в Тюмени. Кроме того, он расскажет, стоит ли инвестировать в набирающих силу юань и гонконгский доллар, и обсудит с участниками, где выгоднее покупать деньги и как собрать мультивалютный портфель.
В заключении Сергей Хестанов познакомит присутствующих с преимуществами и особенностями покупки ценных бумаг, в том числе валюты, на индивидуальном инвестиционном счете. Данный счет позволяет зарабатывать на бирже и при этом получать налоговые льготы.
Конференция «Открытие Брокер» пройдет в отеле Best Western Plus Спасская по адресу: ул. Ленина, д. 2а. Начало в 11:30.
Мероприятие бесплатное и количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна. Сообщите о своем присутствии по тел.: +7 (3452) 39-77-94.
[i] Расчеты осуществлялись специалистами ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» на основе данных Reuters, по ценам закрытия дня по инструменту USD/RUB_TOM: за период с 30.12.2013 по 30.12.2014 гг. пара USD/RUB выросла на 76,6% и за период с 30.12.2014 по 27.10.2015 гг. пара USD/RUB выросла на 12,7%
[ii] График представлен на сайте http://ru.investing.com/currencies/usd-rub-advanced-chart
[iii] По данным публикации на порталах «Московского комсомольца» — http://www.mk.ru/economics/2015/08/24/naskolko-dolzhen-upast-kurs-rublya-chtoby-vse-rukhnulo-mnenie-ekspertov.html и Forbes — http://www.forbes.ru/finansy/rynki/297747-100-rublei-za-dollar-legko-chto-rynok-zhdet-ot-tsb-i-pravitelstva
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