Водитель презентовал сбитым пешеходам алкоголь

«Лада» и «KIA» столкнулись в проезде Воронинские горки. «Лада» выехала на встречную полосу после того, как нетрезвый водитель не справился с ее управлением. В ДТП пострадали оба водителя 34-х и 23-х лет. У обоих пострадавших сотрясение головного мозга и травмы лица.