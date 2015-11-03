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Водитель презентовал сбитым пешеходам алкоголь

3 ноября 2015, 11:01
В семи дорожно-транспортных происшествиях 2 ноября на дорогах Тюменской области пострадали десять человек.
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Тюмень

Водитель не заметил двух нетрезвых женщин на дороге и не смог вовремя остановить машину.

Две женщины попали под «Жигули» седьмой модели в селе Слободчики в Аромашевском районе. Нетрезвые пешеходы шли посередине дороги. 36-летний водитель не заметил женщин вовремя и не смог остановить машину. У обеих легкие травмы: ушибы головы и ноги. Водитель принес извинения дамам в виде двух литров горячительного.

14-летний велосипедист получил травму на перекрестке улиц Трактовой и Мира в девятом часу вечера. Подросток переезжал дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем «Opel», поворачивающим на перекрестке. Школьник получил ушиб ноги.

«Лада» и «KIA» столкнулись в проезде Воронинские горки. «Лада» выехала на встречную полосу после того, как нетрезвый водитель не справился с ее управлением. В ДТП пострадали оба водителя 34-х и 23-х лет. У обоих пострадавших сотрясение головного мозга и травмы лица.

На 319-м километре автодороги Тюмень-Омск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Chevrolet Aveo». 46-летняя водитель иномарки не справилась с управлением, она получила ушиб грудной клетки.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Коля#Общество
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