В вузах пройдут всеобщие выборы студенческих омбудсменов

Добавим, что у студенческого омбудсмена в Тюмени есть работа. Студенты обращаются и с проблемами, и с предложениями. «Штаб Уполномоченного по правам студентов в Тюменской области взаимодействует с администрациями образовательных организаций, студенческими советами, поэтому обсудить и решить проблемы более чем реально. С другой стороны, от студентов тоже должна исходить инициатива. Сейчас мы проводим мониторинг студенческих проблем, на основе которого будем строить дальше свою деятельность по решению проблем и здесь, безусловно, важно мнение и ситуации каждого студента», — рассказала Татьяна Боряк.