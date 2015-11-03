В вузах пройдут всеобщие выборы студенческих омбудсменов

«Мировой опыт подсказывает, что выборы студенческих омбудсменов позволяет оперативно и эффективно решать проблемы студентов. Во многих странах они имеют административные рычаги, которые позволяют им влиять на качество вузовского образования, контролировать поток распределения бюджетных средств, бороться с коррупцией, оперативней решать проблемы студентов и т.д.», — говорит Артем Хромов. Он также отметил, что студенческие правозащитники также будут принимать активное участие в разработке университетских документов, которые регулируют вопросы заселения студентов в общежития, выплаты повышенных стипендий, перевод студентов контрактной формы обучения на бюджет и т.д.
«Я отношусь к данной инициативе положительно — всеобщие выборы помогут сделать прозрачной процедуру избрания омбудсменов и объективно показать знания кандидатов в правозащитной деятельности, что позволит сделать наиболее правильный выбор омбудсмена. Что это даст Если за защиту прав студентов и их законных интересов будет отвечать отдельный человек и его команда, то это поможет ускорить процесс и повысить качество решения проблем студентов», — комментирует Уполномоченный по правам студентов в Тюменской области Татьяна Боряк. Она не против переизбрания. Девушка уверена, что это абсолютно закономерный процесс.
Отметим, что в Тюменской области вопрос всеобщих выборов студенческих омбудсменов пока не возникал, поэтому и о кандидатах на эту должность говорить пока не приходится.
Участие в выборах сможет принять любой студент, дебаты и подсчет голосов планируют быть публичными, открытыми.
В пресс-службе Минобрнауки заявили, что поддерживают все инициативы, которые «будут способствовать привлечению учащихся к студенческому самоуправлению». «Мы приветствуем демократические формы выборов и, безусловно, окажем им информационную и организационную поддержку», — заявили в ведомстве.
Добавим, что у студенческого омбудсмена в Тюмени есть работа. Студенты обращаются и с проблемами, и с предложениями. «Штаб Уполномоченного по правам студентов в Тюменской области взаимодействует с администрациями образовательных организаций, студенческими советами, поэтому обсудить и решить проблемы более чем реально. С другой стороны, от студентов тоже должна исходить инициатива. Сейчас мы проводим мониторинг студенческих проблем, на основе которого будем строить дальше свою деятельность по решению проблем и здесь, безусловно, важно мнение и ситуации каждого студента», — рассказала Татьяна Боряк.