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В тюменском павильоне торговали табаком в открытую

3 ноября 2015, 08:01
В торговом зале павильона «Продукты» на Широтной в Тюмени сигареты находились на открытых полках, а также отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции с указанием цены. Это нарушение федерального закона обнаружили сотрудники областного Роспотребнадзора при проведении проверки ИП Сулейманова.
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Тюмень

За выявленные нарушения в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.53 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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