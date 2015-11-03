В тюменском павильоне торговали табаком в открытую

В торговом зале павильона «Продукты» на Широтной в Тюмени сигареты находились на открытых полках, а также отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции с указанием цены. Это нарушение федерального закона обнаружили сотрудники областного Роспотребнадзора при проведении проверки ИП Сулейманова.

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