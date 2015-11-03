В тюменском павильоне торговали табаком в открытую
3 ноября 2015, 08:01
В торговом зале павильона «Продукты» на Широтной в Тюмени сигареты находились на открытых полках, а также отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции с указанием цены. Это нарушение федерального закона обнаружили сотрудники областного Роспотребнадзора при проведении проверки ИП Сулейманова.
За выявленные нарушения в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.53 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.