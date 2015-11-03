Популярный киноактер выступит в Тюмени с романсами и поэзией

Андрей Межулис окончил РАТИ (ГИТИС) в 1994 году и был принят в труппу театра им. Моссовета. Начинал с ролей в спектаклях: «Комики» (Бен Сильверман), «Мамаша Кураж и ее дети» (полковой священник), «Куколка» (Рок), «Ученик дьявола» (Человек от театра), «Страсти по Митрофану (Недоросль)» (Правдин), «Двенадцатая ночь» (Мальволио).