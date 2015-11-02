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В тюменской ОКБ № 1 возрождается система наставничества

2 ноября 2015, 08:44
Новую и одновременно старую модель управления персоналом применили в Тюменской областной клинической больнице № 1. Здесь появилась система наставничества — когда начинающему специалисту помогает освоиться на рабочем месте профессионал высокого класса. Наставнический корпус больницы сейчас насчитывает 76 человек.
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Тюмень

В положении об оплате труда клиники предусмотрен персональный повышающий коэффициент работникам за выполнение наиболее сложных и значимых работ, в том числе за лидерство и наставничество. Именно наставник оценивает, как на первоначальном этапе новый сотрудник проходит адаптацию, выполняет возложенные на него функции. Он оказывает новичку необходимую поддержку.

В больнице действуют специально выработанные положения о подборе и приеме сотрудников, их адаптации и обучении. Новшеством стало и создание «Книги новичка». Она помогает новому работнику быстро и доступно ознакомиться с этой огромной многофункциональной больницей и способствует его эффективной и комфортной адаптации. Помимо этого, в клинике разработан корпоративный кодекс и составлен перспективный план обучения персонала до 2017 года. Возрождается и система наставничества.

После окончания испытательного периода и подведения итогов адаптации наставник принимает решение: требуется ли новичку дополнительная помощь и продление наставничества или работник уже может трудиться самостоятельно.

С начала 2015 года областная клиническая больница № 1 приняла в свой коллектив 9 молодых специалистов. Все они успешно прошли испытательный период и продолжают работать. Адаптация считается успешной, если работник усвоил и закрепил необходимый объем знаний и навыков, легко влился в коллектив, принимает и разделяет корпоративные ценности учреждения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

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