В тюменской ОКБ № 1 возрождается система наставничества

В положении об оплате труда клиники предусмотрен персональный повышающий коэффициент работникам за выполнение наиболее сложных и значимых работ, в том числе за лидерство и наставничество. Именно наставник оценивает, как на первоначальном этапе новый сотрудник проходит адаптацию, выполняет возложенные на него функции. Он оказывает новичку необходимую поддержку.
В больнице действуют специально выработанные положения о подборе и приеме сотрудников, их адаптации и обучении. Новшеством стало и создание «Книги новичка». Она помогает новому работнику быстро и доступно ознакомиться с этой огромной многофункциональной больницей и способствует его эффективной и комфортной адаптации. Помимо этого, в клинике разработан корпоративный кодекс и составлен перспективный план обучения персонала до 2017 года. Возрождается и система наставничества.
После окончания испытательного периода и подведения итогов адаптации наставник принимает решение: требуется ли новичку дополнительная помощь и продление наставничества или работник уже может трудиться самостоятельно.
С начала 2015 года областная клиническая больница № 1 приняла в свой коллектив 9 молодых специалистов. Все они успешно прошли испытательный период и продолжают работать. Адаптация считается успешной, если работник усвоил и закрепил необходимый объем знаний и навыков, легко влился в коллектив, принимает и разделяет корпоративные ценности учреждения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.