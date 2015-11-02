В тюменской ОКБ № 1 возрождается система наставничества

В больнице действуют специально выработанные положения о подборе и приеме сотрудников, их адаптации и обучении. Новшеством стало и создание «Книги новичка». Она помогает новому работнику быстро и доступно ознакомиться с этой огромной многофункциональной больницей и способствует его эффективной и комфортной адаптации. Помимо этого, в клинике разработан корпоративный кодекс и составлен перспективный план обучения персонала до 2017 года. Возрождается и система наставничества.