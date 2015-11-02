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В «Монетке» нашли фальсифицированный сыр

2 ноября 2015, 14:29
В магазинах «Монетка» в Тюмени реализовывались фальсифицированные сыры. Такие же обнаружили в салехардском «Континенте» и сургутском «Магните». Специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО отобрано 15 проб из 173 сортов сыра.
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Тюмень

Пробы были направлены для проведения исследования в ФГБУ «ВГНКИ».

«Результаты экспертизы показали превышенное содержание жиров растительного происхождения в пяти образцах продукции — в трех сырах «Российский» (производители — ОАО «Алейский маслосырокомбинат», ОАО «Ошмяны», упаковщик — ЗАО «Тандер»). По сути, такой показатель опровергает молочное происхождение данной продукции и подтверждает ее фальсификацию растительными жирами. Данная продукция не соответствует требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщает ведомство.

Выявленные фальсификаты реализовывались в магазинах «Монетка» (г. Тюмень), «Континент» (г. Салехард), «Магнит» (г. Сургут). Информация о реализации молочной «подделки» будет направлена администрациям торговых предприятий, производителям и во все заинтересованные структуры, информирует управление.

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