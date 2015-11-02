В «Монетке» нашли фальсифицированный сыр

В магазинах «Монетка» в Тюмени реализовывались фальсифицированные сыры. Такие же обнаружили в салехардском «Континенте» и сургутском «Магните». Специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО отобрано 15 проб из 173 сортов сыра.

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