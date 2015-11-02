В «Монетке» нашли фальсифицированный сыр

Пробы были направлены для проведения исследования в ФГБУ «ВГНКИ».
«Результаты экспертизы показали превышенное содержание жиров растительного происхождения в пяти образцах продукции — в трех сырах «Российский» (производители — ОАО «Алейский маслосырокомбинат», ОАО «Ошмяны», упаковщик — ЗАО «Тандер»). По сути, такой показатель опровергает молочное происхождение данной продукции и подтверждает ее фальсификацию растительными жирами. Данная продукция не соответствует требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщает ведомство.
Выявленные фальсификаты реализовывались в магазинах «Монетка» (г. Тюмень), «Континент» (г. Салехард), «Магнит» (г. Сургут). Информация о реализации молочной «подделки» будет направлена администрациям торговых предприятий, производителям и во все заинтересованные структуры, информирует управление.