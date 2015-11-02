Участь убийц гендиректора ООО «СФ Строй-Монтаж» решит областной суд

«По версии следствия, злоумышленники решили напасть на 67-летнего генерального директора компании с целью завладения его деньгами и имуществом. Разбой был запланирован на вечер 26 декабря 2014 года, когда гендиректор останется один в офисе. Злоумышленники знали, что он по вечерам задерживался на работе. Злоумышленники на автомобиле Toyota Sprinter Marino под управлением Полякова подъехали к офису. Зайдя в помещение, Гречкин ударил в лицо руководителя фирмы, от чего тот упал на пол. После этого Гречкин стал искать в офисе деньги и иное имущество. Тем временем Поляков, видя, что потерпевший находится еще в сознании, выходя за рамки умысла на совершение разбойного нападения, решил убить потерпевшего. Он руками удушил руководителя фирмы. Затем разбойники из одежды убитого забрали 30 тысяч рублей. Кроме того, похитили мобильный телефон за 3,4 тыс. рублей, а также припаркованный у офиса автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью 2,1 млн рублей, который впоследствии был продан за 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.