Участь убийц гендиректора ООО «СФ Строй-Монтаж» решит областной суд

Как сообщала ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 30 декабря 2014 года в правоохранительные органы обратились родственники гендиректора ООО «СФ Строй-Монтаж» и сообщили, что тот пропал без вести. В последний раз мужчину видели 26 декабря в офисе фирмы, расположенном в Тюмени. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
13 января 2015 года на стоянке автоломбарда в Тюмени был обнаружен автомобиль пропавшего — Toyota Land Cruiser. Как установили следователи, машина трижды была перепродана разным людям без соответствующих документов. Позднее задержали двух человек, причастных к совершению преступления, — жителей поселка Винзили Тюменского района Юрия Гречкина и Виктора Полякова. Мужчины были знакомы со своей жертвой, так как выполняли электромонтажные работы на его объектах.
«По версии следствия, злоумышленники решили напасть на 67-летнего генерального директора компании с целью завладения его деньгами и имуществом. Разбой был запланирован на вечер 26 декабря 2014 года, когда гендиректор останется один в офисе. Злоумышленники знали, что он по вечерам задерживался на работе. Злоумышленники на автомобиле Toyota Sprinter Marino под управлением Полякова подъехали к офису. Зайдя в помещение, Гречкин ударил в лицо руководителя фирмы, от чего тот упал на пол. После этого Гречкин стал искать в офисе деньги и иное имущество. Тем временем Поляков, видя, что потерпевший находится еще в сознании, выходя за рамки умысла на совершение разбойного нападения, решил убить потерпевшего. Он руками удушил руководителя фирмы. Затем разбойники из одежды убитого забрали 30 тысяч рублей. Кроме того, похитили мобильный телефон за 3,4 тыс. рублей, а также припаркованный у офиса автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью 2,1 млн рублей, который впоследствии был продан за 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Труп был вывезен на автомобиле Полякова Toyota Sprinter Marino на озеро Тюлькинское в поселке Винзили, где брошен разбойниками в камыши и присыпан снегом. Через несколько дней к телу погибшего привязали мешок с кирпичами и утопили в озере, чтобы его не нашли.
14 января 2015 года Гречкин в ходе проверки показаний на месте показал на озере лунку, в которую был сброшен убитый. А 16 января из озера достали тело погибшего.
По решению суда от 16 января Гречкин и Поляков заключены под стражу.
Гречкин обвиняется по пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а Поляков — по пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы Тюменский областной суд.