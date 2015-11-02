Разбойники 10 дней готовились к нападению на дом тюменца

Там отметили, что к раскрытию преступления были привлечены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска, а руководство полицейского главка осуществляло личную координацию действий. Несмотря на отсутствие следов и способствующей раскрытию преступления информации, сыщиками были отработаны все возможные оперативные комбинации и версии. В результате были установлены лица, возможно причастные к совершению преступления. Подозреваемые были задержаны в Талице тюменскими оперативниками при взаимодействии с коллегами из Екатеринбурга.