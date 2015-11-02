Разбойники 10 дней готовились к нападению на дом тюменца

По версии следствия, в начале октября четыре жителя Талицы в возрасте от 21 до 23 лет приехали в Тюмень, чтобы совершить преступление.
«Заранее спланировав свои преступные действия, они вломились в один из частных домов и, угрожая оружием — обрезом и пистолетом, забрали у потерпевших наличные средства и личные вещи. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. В этот же день злоумышленники вернулись с награбленным обратно в Талицу», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Там отметили, что к раскрытию преступления были привлечены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска, а руководство полицейского главка осуществляло личную координацию действий. Несмотря на отсутствие следов и способствующей раскрытию преступления информации, сыщиками были отработаны все возможные оперативные комбинации и версии. В результате были установлены лица, возможно причастные к совершению преступления. Подозреваемые были задержаны в Талице тюменскими оперативниками при взаимодействии с коллегами из Екатеринбурга.
Как пояснили злоумышленники, к преступлению они готовились около десяти дней. Информацию о будущей жертве разбойники узнавали у своего знакомого. Задержанные нигде не работают и постоянных источников дохода не имеют.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.