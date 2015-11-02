Оттирать фасад от граффити — задача жильцов дома?

В одной из управляющих компаний Тюмени сообщили, что приводят стены жилых домов в порядок самостоятельно, и вообще проблема граффити в домах, вверенных этой компании, не стоит остро. «Жильцам, чтобы решить любой вопрос, нужно собраться, обсудить тему и составить протокол собрания, под которым люди соберут подписи. В случае и надписями на стенах — о том, что готовы собрать средства и потратить их на „уборку“ стен. Это займет немало времени. Порой, проще убрать надпись, чтобы не портить лицо города», — сообщил главный инженер одной из УК.