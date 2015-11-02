Оттирать фасад от граффити — задача жильцов дома?

Соотвествующее письмо разослало Министерство строительства РФ в регионы. В нем говорится, что собственники многоквартирных домов могут очищать стены от графических изображений либо самостоятельно, либо прибегая к помощи третьих лиц или управляющей компании за дополнительные деньги, сообщают «Известия».
В постановлении Минстроя отмечается, что, согласно ст. 210 Гражданского Кодекса (ГК) РФ, собственник «несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором». В соответствии же с ч. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса (ЖК), крыши, ограждающие и несущие конструкции жилого дома «являются общим имуществом и принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме».
В своем письме Минстрой также напоминает, что услуги и работы по управлению и обслуживанию многоквартирного дома выполняет управляющая компания по договору с собственниками, в котором прописан перечень задач для исполнителя. Постановлением же Правительства РФ от 3 апреля 2013 года учрежден минимальный список работ и услуг, прописанных в договоре и необходимых для поддержания жилого дома в надлежащем состоянии, и в нем отсутствует задача для исполнителя — очищать фасады от граффити и других самовольных изображений.
«Баллонную краску невозможно отмыть водой, нужна чистка специальной химией, которая обходится примерно в 2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Для сравнения, день работы уборщицы стоит 1–1,2 тысячи рублей, и она отмывает тысячи квадратных метров», — прокомментировал «Известиям» председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он считает, что официальное включение чистки стен от надписей в обязанности управляющих компаний может заметно повысить квартплату.
В одной из управляющих компаний Тюмени сообщили, что приводят стены жилых домов в порядок самостоятельно, и вообще проблема граффити в домах, вверенных этой компании, не стоит остро. «Жильцам, чтобы решить любой вопрос, нужно собраться, обсудить тему и составить протокол собрания, под которым люди соберут подписи. В случае и надписями на стенах — о том, что готовы собрать средства и потратить их на „уборку“ стен. Это займет немало времени. Порой, проще убрать надпись, чтобы не портить лицо города», — сообщил главный инженер одной из УК.
Жители городских многоэтажек, конечно, не готовы к тому, что очередной вопрос содержания дома им нужно решать сообща — жильцы далеко не каждого здания в Тюмени живут дружно, и им обычно нелегко даются решения, на воплощение которых потребуются денежные средства.