Концентрация уральского рэпа в Тюмени резко повысится

Леша Маэстро и Атри раскачают публику, исполнив уральский рэп. Их лирика и откровенность заставят сердца слушателей дрогнуть. Они будут читать рэп про простые, но важные в жизни каждого человека вещи.
Самобытно, ненавязчиво, жизнерадостно, в меру беззаботно, Алексей открывает загадочную и в то же время простую русскую душу. Благодаря Атри треки приобретают более мелодичный характер, добавляет очарования и легкий вокал. Треки Атри пропитаны любовью к родным, к семье, людям, которые его окружают, к своей работе, к тому, чем он занимается каждый день.
Концерт поддержат специальные гости «Чайный Town», которые добавят порцию своего хип-хопа, добавив в программу драйва. В этот вечер концентрация уральского рэпа в нашем городе резко поднимется.
Начало в 19:00. Место — «FREEDOM CLUB», ул. Олимпийская, д. 9
Билеты — от 300 руб.
Встреча в ВК — https://vk.com/lesha.maestrotmn