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Концентрация уральского рэпа в Тюмени резко повысится

2 ноября 2015, 15:46
Ночной клубе FreeDom 13 ноября встречает гостей из Екатеринбурга. Лёша Маэстро и Атри посетят наш город с новой программой: они представят альбом среда и исполнят все хиты.
Сюжет
Тюмень

Леша Маэстро и Атри раскачают публику, исполнив уральский рэп. Их лирика и откровенность заставят сердца слушателей дрогнуть. Они будут читать рэп про простые, но важные в жизни каждого человека вещи.

Самобытно, ненавязчиво, жизнерадостно, в меру беззаботно, Алексей открывает загадочную и в то же время простую русскую душу. Благодаря Атри треки приобретают более мелодичный характер, добавляет очарования и легкий вокал. Треки Атри пропитаны любовью к родным, к семье, людям, которые его окружают, к своей работе, к тому, чем он занимается каждый день.

Концерт поддержат специальные гости «Чайный Town», которые добавят порцию своего хип-хопа, добавив в программу драйва. В этот вечер концентрация уральского рэпа в нашем городе резко поднимется.

Начало в 19:00. Место — «FREEDOM CLUB», ул. Олимпийская, д. 9

Билеты — от 300 руб.

Встреча в ВК — https://vk.com/lesha.maestrotmn

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