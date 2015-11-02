Концентрация уральского рэпа в Тюмени резко повысится

Самобытно, ненавязчиво, жизнерадостно, в меру беззаботно, Алексей открывает загадочную и в то же время простую русскую душу. Благодаря Атри треки приобретают более мелодичный характер, добавляет очарования и легкий вокал. Треки Атри пропитаны любовью к родным, к семье, людям, которые его окружают, к своей работе, к тому, чем он занимается каждый день.