В разбившемся самолете летела тюменка

В основном, в самолете летели пассажиры из европейской части России — Санкт-Петербурга, Новгородской, Псковской, Мурманской, Ленинградской, Архангельской областей и республики Карелия. Лишь несколько человек из числа пострадавших при крушении жили за Уралом или на Урале — жительницы Красноярского края, Барнаула, Перми и Тюмени.