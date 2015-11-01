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В разбившемся самолете летела тюменка

1 ноября 2015, 13:16
На борту лайнера, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове в Египте, находилась тюменка 46-летняя Елена Томина. Самолет компании «Когалымавиа» направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
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Тюмень

Среди пассажиров на борту упавшего в Египте российского лайнера, по данным правительства Арабской Республики, находились 214 россиян и трое украинцев. В числе 217 путешественников были 138 женщин, 62 мужчины и 17 детей.

В основном, в самолете летели пассажиры из европейской части России — Санкт-Петербурга, Новгородской, Псковской, Мурманской, Ленинградской, Архангельской областей и республики Карелия. Лишь несколько человек из числа пострадавших при крушении жили за Уралом или на Урале — жительницы Красноярского края, Барнаула, Перми и Тюмени.

Рано утром в воскресенье в том районе, где упал лайнер, возобновились поисковые работы. К операции вскоре подключится группировка МЧС — свыше ста спасателей, сообщает Lenta.ru.

Тела погибших доставляют в Каир, потом их отправят в Санкт-Петербург.

Напомним, из Тюмени есть прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Чаще всего пассажиры выбирают перелеты с пересадками, чтобы купить более недорогой билет.

Фото: Suliman el-Oteify / Egypt Prime Minister’s Office / AP

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