В разбившемся самолете летела тюменка

Среди пассажиров на борту упавшего в Египте российского лайнера, по данным правительства Арабской Республики, находились 214 россиян и трое украинцев. В числе 217 путешественников были 138 женщин, 62 мужчины и 17 детей.
В основном, в самолете летели пассажиры из европейской части России — Санкт-Петербурга, Новгородской, Псковской, Мурманской, Ленинградской, Архангельской областей и республики Карелия. Лишь несколько человек из числа пострадавших при крушении жили за Уралом или на Урале — жительницы Красноярского края, Барнаула, Перми и Тюмени.
Рано утром в воскресенье в том районе, где упал лайнер, возобновились поисковые работы. К операции вскоре подключится группировка МЧС — свыше ста спасателей, сообщает Lenta.ru.
Тела погибших доставляют в Каир, потом их отправят в Санкт-Петербург.
Напомним, из Тюмени есть прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Чаще всего пассажиры выбирают перелеты с пересадками, чтобы купить более недорогой билет.
Фото: Suliman el-Oteify / Egypt Prime Minister’s Office / AP