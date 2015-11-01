Учеников школ искусств соберут в масштабный оркестр

С какими воспоминаниями выйдет выпускник из стен детской школы искусств? Может быть, это будут мысли о выступлениях на зачетах? Или на родительских собраниях? В памяти детей должен остаться яркий праздник совместного творчества, созданный благодаря областному проекту «Играем вместе», считают его создатели.