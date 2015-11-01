Учеников школ искусств соберут в масштабный оркестр

С какими воспоминаниями выйдет выпускник из стен детской школы искусств? Может быть, это будут мысли о выступлениях на зачетах? Или на родительских собраниях? В памяти детей должен остаться яркий праздник совместного творчества, созданный благодаря областному проекту «Играем вместе», считают его создатели.
Проект, стартовавший в сентябре 2015 года, объединяет учеников и педагогов школ искусств Тюмени, Ялуторовска и Тюменского муниципального района, студентов и преподавателей ТГИК, сотрудников Регионального учебно-методического центра развития системы дополнительного образования детей в сфере искусств в Тюменской области.
В уникальном концерте оркестровой музыки примет участие небывалое количество исполнителей на струнных инструментах: 16 преподавателей и 43 учащихся школ искусств (школы при ТГИК, школы им. Знаменского, школы «Гармония», «Этюд», а также Ялуторовской школы искусств и Боровской ДШИ «Фантазия»), а также 15 студентов, 5 преподавателей и иллюстраторов струнного оркестра колледжа искусств ТГИК!
Дирижёр грандиозного оркестра — заслуженный артист РФ Валентина Афанасьевна Петрова, сообщает студенческий информационный центр ТГИК.
Концерт состоится 19 декабря в 12:00 в концертном зале Тюменского колледжа искусств (Республики, 2). Вход свободный. дать им возможность «посмотреть» на профессию артиста оркестра изнутри; преподавателя; праздник всем любителям музыкального искусства.