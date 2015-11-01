Тюменцев приглашают на «Киномарафон 007»

Первый «Киномарафон 007» проведет сеть кинотеатров «Синема Парк» специально для самых преданных фанатов всемирно известной шпионской киносаги. Это эксклюзивное кинособытие пройдёт одновременно в 19 городах России, в том числе и в Тюмени, и объединит более 9000 зрителей.

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