Тюменцев приглашают на «Киномарафон 007»

5 ноября в рамках Киномарафона 007 на большие экраны «Синема Парка» вернётся любимый кинохит «007: Координаты «Скайфолл», а также состоится всероссийская суперпремьера новой главы шпионской саги — «007: СПЕКТР» в формате IMAX, за день до выхода картины в национальный прокат.
Проведите вечер в крутой компании — успейте купить супербилет на два фильма, вас ждёт вечеринка, угощения, призы и подарки!
Начало в 18:00.
Синема Парк DeLUXE
г. Тюмень, ул. М.Горького, 70
тел.: 8-800-7-000-111
Билеты можно приобрести здесь: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2743