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Тюменцев приглашают на «Киномарафон 007»

1 ноября 2015, 11:50
Первый «Киномарафон 007» проведет сеть кинотеатров «Синема Парк» специально для самых преданных фанатов всемирно известной шпионской киносаги. Это эксклюзивное кинособытие пройдёт одновременно в 19 городах России, в том числе и в Тюмени, и объединит более 9000 зрителей.
Сюжет
Тюмень

5 ноября в рамках Киномарафона 007 на большие экраны «Синема Парка» вернётся любимый кинохит «007: Координаты «Скайфолл», а также состоится всероссийская суперпремьера новой главы шпионской саги — «007: СПЕКТР» в формате IMAX, за день до выхода картины в национальный прокат.

Проведите вечер в крутой компании — успейте купить супербилет на два фильма, вас ждёт вечеринка, угощения, призы и подарки!

Начало в 18:00.

Синема Парк DeLUXE

г. Тюмень, ул. М.Горького, 70

тел.: 8-800-7-000-111

Билеты можно приобрести здесь: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2743

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