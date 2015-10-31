В поликлиниках Тюмени пройдет единый день открытых дверей

Тюменцы смогут получить консультацию, высказать свои замечания и предложения, а также выразить благодарность. Мероприятия проводятся с целью повышения открытости медицинских учреждений и информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.
В департаменте здравоохранения Администрации города Тюмени в этот день с 13 до 18 часов будет работать «горячая линия» по телефону 560–449. Телефоны «горячих линий» в муниципальных поликлиниках города Тюмени:
Городская поликлиника № 1 — 56-13-20
Городская поликлиника № 3 — 46-16-06
Городская поликлиника № 4 — 44-82-38
Городская поликлиника № 5 — 56-02-31
Городская поликлиника № 6 — 36-59-39
Городская поликлиника № 7 — 43-72-87
Городская поликлиника № 8 — 56-02-62
Городская поликлиника № 12 — 37-00-51
Городская поликлиника № 13 (с 13.00 до 17.00 — 56-11-31; с 17.00 до 19.00 — 56-11-36)
Городская поликлиника № 14 — 39-20-00
Городская поликлиника № 17 — 56-00-26
Детская городская поликлиника № 1 — 56-01-60
Стоматологическая поликлиника № 1 — 46-13-02