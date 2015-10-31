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В поликлиниках Тюмени пройдет единый день открытых дверей

31 октября 2015, 09:00
В понедельник, 2 ноября с 13 до 19 часов во всех муниципальных поликлиниках города Тюмени состоится единый день открытых дверей. Каждый желающий сможет обратиться по любому вопросу к главному врачу и заместителям руководителя — лично в поликлинику или по телефону «горячей линии».
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Тюмень

Тюменцы смогут получить консультацию, высказать свои замечания и предложения, а также выразить благодарность. Мероприятия проводятся с целью повышения открытости медицинских учреждений и информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.

В департаменте здравоохранения Администрации города Тюмени в этот день с 13 до 18 часов будет работать «горячая линия» по телефону 560–449. Телефоны «горячих линий» в муниципальных поликлиниках города Тюмени:

Городская поликлиника № 1 — 56-13-20

Городская поликлиника № 3 — 46-16-06

Городская поликлиника № 4 — 44-82-38

Городская поликлиника № 5 — 56-02-31

Городская поликлиника № 6 — 36-59-39

Городская поликлиника № 7 — 43-72-87

Городская поликлиника № 8 — 56-02-62

Городская поликлиника № 12 — 37-00-51

Городская поликлиника № 13 (с 13.00 до 17.00 — 56-11-31; с 17.00 до 19.00 — 56-11-36)

Городская поликлиника № 14 — 39-20-00

Городская поликлиника № 17 — 56-00-26

Детская городская поликлиника № 1 — 56-01-60

Стоматологическая поликлиника № 1 — 46-13-02

#Новости#Поликлиника#Тюмень#Медицина#Коля#Общество
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