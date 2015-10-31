В поликлиниках Тюмени пройдет единый день открытых дверей

В понедельник, 2 ноября с 13 до 19 часов во всех муниципальных поликлиниках города Тюмени состоится единый день открытых дверей. Каждый желающий сможет обратиться по любому вопросу к главному врачу и заместителям руководителя — лично в поликлинику или по телефону «горячей линии».

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