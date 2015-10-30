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Водитель Mitsubishi протаранил столб

30 октября 2015, 11:56
За прошедшие сутки, 29 октября, на дорогах Тюменской области произошло всего два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили три человека.

Утром на перекрестке улиц Червишевский тракт и Пархоменко в Тюмени столкнулись ВАЗ-211130 и Toyota Corolla. Предварительно, 23-летний водитель «Лады» нарушил очередность проезда перекрестка, не пропустив «Тойоту» при повороте на регулируемом перекрестке. В ДТП пострадали оба водителя, у водителя «Лады» перелом носа, ушибы и ссадины, водитель иномарки получил ушиб грудной клетки, сообщили в областной ГИБДД.

В Тобольске на улице Октябрьской в столб въехал автомобиль Mitsubishi. 34-летний водитель иномарки ехал слишком быстро, не справился с управлением автомобиля и получил перелом ключицы.

#Новости#Транспорт#Olga#Общество
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