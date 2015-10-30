Водитель Mitsubishi протаранил столб

Утром на перекрестке улиц Червишевский тракт и Пархоменко в Тюмени столкнулись ВАЗ-211130 и Toyota Corolla. Предварительно, 23-летний водитель «Лады» нарушил очередность проезда перекрестка, не пропустив «Тойоту» при повороте на регулируемом перекрестке. В ДТП пострадали оба водителя, у водителя «Лады» перелом носа, ушибы и ссадины, водитель иномарки получил ушиб грудной клетки, сообщили в областной ГИБДД.