Водитель Mitsubishi протаранил столб

Утром на перекрестке улиц Червишевский тракт и Пархоменко в Тюмени столкнулись ВАЗ-211130 и Toyota Corolla. Предварительно, 23-летний водитель «Лады» нарушил очередность проезда перекрестка, не пропустив «Тойоту» при повороте на регулируемом перекрестке. В ДТП пострадали оба водителя, у водителя «Лады» перелом носа, ушибы и ссадины, водитель иномарки получил ушиб грудной клетки, сообщили в областной ГИБДД.
В Тобольске на улице Октябрьской в столб въехал автомобиль Mitsubishi. 34-летний водитель иномарки ехал слишком быстро, не справился с управлением автомобиля и получил перелом ключицы.