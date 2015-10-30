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В России появится аналог пионерского движения

30 октября 2015, 11:10
В России появится аналог пионерского движения. Президент Владимир Путин подписал указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что организация создается «в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем организации от имени РФ является Федеральное агентство по делам молодежи. В соответствии с указом президента правительство должно до конца марта 2016 года определить список передаваемого организации имущества.

«Российское движение школьников будет иметь очевидный позитивный аспект, играя важнейшую роль в одной из главных задач системы образования — воспитании и социализации учеников. Это необходимая инициатива, и министерство готово оказать всю необходимую подготовительную и методическую помощь в организации такого движения во всех регионах России», — цитируют СМИ слова главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова.

#Новости#Россия#Школьники#Владимир Путин#Таня#Общество
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