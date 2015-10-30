В России появится аналог пионерского движения

«Российское движение школьников будет иметь очевидный позитивный аспект, играя важнейшую роль в одной из главных задач системы образования — воспитании и социализации учеников. Это необходимая инициатива, и министерство готово оказать всю необходимую подготовительную и методическую помощь в организации такого движения во всех регионах России», — цитируют СМИ слова главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова.