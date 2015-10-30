Снегопад спровоцировал 7 ДТП за утро

Госавтоинспекция города и области предупреждает: видимость на дорогах из-за снегопада может быть ухудшена. Сильный снег может спровоцировать осложнение дорожно-транспортной обстановки в регионе. Чтобы не допустить этого, ГИБДД предпринимает ряд профилактических мер. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами.
Инспекторы ДПС в постоянном режиме сообщают об изменениях погодных и дорожных условий на трассах в дежурную часть ГИБДД. В случае необходимости, информация о гололедных явлениях направляется в организации, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети.
В настоящий момент обстановка на дорогах региона нормальная. На федеральных дорогах контроль за движением усилен.
Начальник Госавтоинспекции области Геннадий Лоточкин призывает автомобилистов во время снегопада учитывать плохую видимость и дорожные условия, выбирать безопасную скорость, а начинающим водителям также отложить дальние поездки до улучшения погоды или окончания снегопада. Пешеходам необходимо быть внимательнее при переходе проезжей части.
Тем, кто не сменил летнюю резину на зимнюю, срочно необходимо это сделать. Зимняя резина должна быть установлена на все четыре колеса, иначе водителя привлекут к административной ответственности.
Добавим, что в октябре в ДТП на дорогах области попали два автомобилиста, на задних и передних колесах автомобилей которых стояла разная резина.