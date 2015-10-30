Снегопад спровоцировал 7 ДТП за утро

В Тюмени выпал снег, и за утро в нашем городе произошло уже семь столкновений автомобилей. Один человек пострадал на улице Самарцева — 16-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе. Она получила перелом ключицы.

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