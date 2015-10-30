Мишки Тедди в качестве оригинального подарка

Мишки Тедди — это оригинальный подарок для людей имеющих чувство стиля и шагающих в ногу со временем. Медвежонок подойдет для прогрессивных детей, которые ценят стильные и популярные игрушки. Тедди отлично сочетается с букетом красивых цветов для любимой девушки. Презент в лице главного героя фильма «Третий лишний» будет оригинальным подарком для друзей на день рождения или другое важное событие. Мишка Тедди подойдет в качестве сюрприза для любимой женщины, обожающей оригинальные мягкие игрушки.