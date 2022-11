Куда сходить в Тюмени в выходные: 31 октября — 1 ноября

31 октября в клубе FreeDom (Олимпийская, 9) пройдет второй ежегодный фестиваль независимой, самобытной, космической музыки HOPE.FEST. Для вас будут играть такие группы, как All Engines, Nebraska, Silent Event Horizon, Too Many, R U T H, «На Крыльях Сатурна». Начало в 18 часов, билет на входе — 400 рублей.