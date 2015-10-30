Куда сходить в Тюмени в выходные: 31 октября — 1 ноября

На выходных загляните в торговый центр «Остров», чтобы принять участие в акции «Остров сокровищ», которая проходит до 6 декабря. За каждые потраченные 1000 рублей покупатели получают призовую метку на чеке и обменивают их на подарки в «сокровищнице». Среди призов — сертификаты на развлечения для всей семьи, игрушки, техника, сертификат на покупку драгоценностей в ТЦ «Остров» номиналом 10 тысяч рублей. Подробности — vk.com/ostrovtmn, акция действует для физических лиц.