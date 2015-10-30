Куда сходить в Тюмени в выходные: 31 октября — 1 ноября

Большая часть городских мероприятий в эти выходные посвящена заграничному празднику — Хэллоуину. Узнать о том, где и как можно его отпраздновать, мы предлагаем в материале NashGorod.ru. Что еще будет происходить в городе в субботу и воскресенье, читайте в нашей подборке.
Фестиваль «Мы выбираем КВН!» пройдет 1 ноября во дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46), начало в 18 часов. На сцене «Пионера» соберутся КВНщики от мала до велика — дебютанты и лучшие команды школ и вузов города.
На выходных загляните в торговый центр «Остров», чтобы принять участие в акции «Остров сокровищ», которая проходит до 6 декабря. За каждые потраченные 1000 рублей покупатели получают призовую метку на чеке и обменивают их на подарки в «сокровищнице». Среди призов — сертификаты на развлечения для всей семьи, игрушки, техника, сертификат на покупку драгоценностей в ТЦ «Остров» номиналом 10 тысяч рублей. Подробности — vk.com/ostrovtmn, акция действует для физических лиц.
Мировое супершоу «Лебединое озеро» в исполнении артистов Шанхайского балета представят 31 октября в 19:00 на сцене Тюменской филармонии. Музыка П.И. Чайковского. Вы увидите фантастическое шоу китайских цирковых артистов — акробатический балет на уровне предельных возможностей человека.
Тюмень присоединится к Всероссийскому географическому диктанту, который пройдет 1 ноября в Институте наук о Земле ТюмГУ. Участники проверят свои знания географии. Сбор, регистрация участников и выдача бланков участников с 11 до 12 часов.
Сельскохозяйственные продовольственные ярмарки пройдут 31 октября с 8 утра на четырех площадках: на улице Бакинских Комиссаров (напротив автоцентра «Лада»); около ТЦ «П.О.Р.Т.», «Заречного двора» (Солнечный проезд, 11), выставочного центра ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12).
Компания «Сибстройсервис» предлагает 31 октября, в субботу, побывать на экскурсии по строительной площадке в районе Дома обороны. Начало в 12 часов. Чтобы принять участие, нужно позвонить по номеру 67-67-67.
В воскресенье состоится экскурсия в коттеджный поселок «Серебряный бор». Осмотреть участки и дома приглашает местный житель, покупатель первой очереди Светлана Исакова. Чтобы записаться на бесплатную экскурсию, звоните по телефону: 586–176.
Выставка-ярмарка изделий ручной работы «На чердачке» состоится в «Па-На-Ме» 31 октября и 1 ноября. Ярмарка будет работать с 10 до 22 часов.
Принести ненужные вещи, чтобы они нашли новых хозяев, можно будет в субботу с 12 до 18 часов в The loft (Сургутская, 11).
31 октября в клубе FreeDom (Олимпийская, 9) пройдет второй ежегодный фестиваль независимой, самобытной, космической музыки HOPE.FEST. Для вас будут играть такие группы, как All Engines, Nebraska, Silent Event Horizon, Too Many, R U T H, «На Крыльях Сатурна». Начало в 18 часов, билет на входе — 400 рублей.
Повторный тур на заброшенную ракетную базу ядерных баллистических ракет «Ядерный щит Тюмени». Планируются подземные и надземные экскурсии. Стоимость — 1000 рублей. Подробности в группе — http://vk.com/event77505126.
Тюменцев приглашают 1 ноября отправиться в эмоциональное путешествие на озеро Ертарское (130 км) от нашего города. По желанию можно разнообразить его десятикилометровым походом в чащу леса. «Наслаждайся природой, отпускай себя, дыши чистым воздухом и пахни дымом. Старый и дикий лес на берегу озера, большой костер, горячая еда и чай на огне», — описывают прелести путешествия организаторы. Подробности в группе — http://vk.com/tyumen_travel.
Благотворительный БAZAR cheap market KIDS, организованный театром «Либерти», пройдет 1 ноября по адресу: Харьковская, 75б. Вас ждет грандиозная распродажа и выставка уникальных вещей. БAZAR подготовлен, в большей степени, детками и для них самих же.
Концерт одной из самых заметных и значимых групп на российской панк-сцене «Последние Танки в Париже"в клубе FreeDom (Олимпийская, 9) станет частью большого тура под названием «Грязные 17 лет». В программе концерта, который пройдет 1 ноября, прозвучат самые любимые поклонниками группы песни вкупе с фирменным, «грязным» звучанием!