Фанатки с селфи-манией атаковали Билана на концерте в Тюмени

Дима Билан сделал из каждого зрителя непосредственного участника своего концерта. Люди пели вместе со своим кумиром. А во время одной из песен исполнитель внезапно покинул сцену и пошёл прямо к поклонникам. Во время перерывов между песнями певец с радостью принимал цветы от благодарных фанатов, старался давать как можно больше автографов. Его даже не смутило довольно некультурное поведение некоторых горожан. Охваченные селфи-манией девушки, лезли на сцену и мешали исполнителю продолжать своё выступление. Конечно Дима Билан не отказывал им, а только отшучивался. «Как жаль, что я не осьминог!» — восклицал исполнитель.