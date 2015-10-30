Фанатки с селфи-манией атаковали Билана на концерте в Тюмени

Дима Билан посетил Тюмень уже не в первый раз. Но несмотря на эти обстоятельства, он всё же нашёл, чем удивить искушённую публику. Для своих поклонников певец приготовил грандиозное шоу.
Концерт ещё не начался, а в зале уже не оставалось ни единого свободного места. Фанаты давно ждали встречи со своим любимым исполнителем. Многие девушки и минуты не могли усидеть на месте: прихорашивались, настраивали камеры, фотографировались на фоне сцены, взволнованно теребили в руках букеты. И вот, наконец, на сцене появился герой дня. В один миг зал захлестнули бурные овации.
Брутальность, сумасшедшая энергетика, плавные движения певца покорили сердца всех присутствующих. Каждый хотел запомнить этот момент надолго.
Охваченные селфи-манией девушки, лезли на сцену и мешали исполнителю продолжать своё выступление. «Как жаль, что я не осьминог!» — восклицал исполнитель.
На протяжении двух часов артист радовал зрителей живым исполнением всеми любимых хитов «Ты должна рядом быть», «Beliеve me», «На берегу неба», «Я просто люблю тебя», «Невозможное возможно». Дима Билан исполнил композиции с последнего альбома «Дотянись», которые уже успели запомниться многим. Так же он спел лирическую композицию Аллы Борисовны Пугачёвой «Не отрекаются любя»,чем заставил расстрогаться весь зал.
Выступление Димы Билана стало настоящим откровением для многих. Певец открыто делился с фанатами своими сокровенными мыслями, мечтами, планами.
Приятным сюрпризом для многих стало неожиданной появление певицы Пелагеи, чей концерт прошёл днём раньше. Бывшая коллега по проекту «Голос» наслаждалась концертом вместе с тюменцами и с радостью поддерживала Дмитрия аплодисментами.
Дима Билан сделал из каждого зрителя непосредственного участника своего концерта. Люди пели вместе со своим кумиром. А во время одной из песен исполнитель внезапно покинул сцену и пошёл прямо к поклонникам. Во время перерывов между песнями певец с радостью принимал цветы от благодарных фанатов, старался давать как можно больше автографов. Его даже не смутило довольно некультурное поведение некоторых горожан. Охваченные селфи-манией девушки, лезли на сцену и мешали исполнителю продолжать своё выступление. Конечно Дима Билан не отказывал им, а только отшучивался. «Как жаль, что я не осьминог!» — восклицал исполнитель.
Пока певец отдыхал, заскучать зрителям не давала великолепная команда танцоров. Рябята исполняли танцы разных направлений. Их необыкновенная хореография помогала держать в необходимом тонусе не только Дмитрия, но и весь зал.
Дима Билан сделал из каждого зрителя непосредственного участника своего концерта. Люди пели вместе со своим кумиром. А во время одной из песен исполнитель внезапно покинул сцену и пошёл прямо к поклонникам.
Невозможно передать невероятную атмосферу, которая царила в зале. Чувствовалось, с каким огромным зарядом положительных эмоций люди наслаждались творчеством любимого исполнителя.
«Я просто в восторге. Концерт оправдал все мои ожидания. Хочу ещё! Надеюсь, Диме понравился наш тёплый приём и он обязательно вернётся в Тюмень снова," — поделилась своими впечатлениями поклонница творчества Дмитрия Билана Ксения.
Но и это ещё не всё. Приятным сюрпризом для многих стало неожиданное появление певицы Пелагеи, чей концерт прошёл днём раньше. Бывшая коллега по проекту «Голос» наслаждалась концертом вместе с тюменцами и с радостью поддерживала Дмитрия аплодисментами.
В конце концерта публика не хотела отпускать артиста. «Дима, Дима! Билан, Билан!» — скандировали с разных сторон зала. Певец ещё долго не мог покинуть сцену. Когда исполнитель, наконец, ушёл, а зрители начали расходиться, уже знакомый голос вновь заговорил: «Ага, остались только самые честные». И Дмитрий запел свою финальную песню. «Я люблю вас сильно», — прокричал он тюменским фанатам. И мы знаем, что эта любовь взаимна.
В четверг тюменцы приняли участие во флешмобе «Каждый ребенок уникален» на Цветном бульваре. Детки и взрослые станцевали под песню Билана «Не молчи», держа в руках красные воздушные шары. Некоторые из них ребятишки позже отдали прохожим. Среди присутствующих были и те, кто пришел, чтобы посмотреть на Билана — официальное письмо с приглашением на флешмоб было отправлено исполнителю. Вероятно, планы музыканта не совпали с ожиданиями тюменцев, и на флешмобе он так и не появился.
Видео: Антон Сакерин