Антипинскому НПЗ презентовали эротическое поздравление

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С конца сентября ролик с эротическими нотками гуляет по соцсетям и вызывает немало вопросов. Судя по страничке самой героини поздравления, проживает она не в Тюмени, и какое имеет отношение к местному предприятие, неясно.
Хотя в одном из ее фотоальбомов размещен снимок торта. На кондитерском изделии с символикой НПЗ и фигуркой «легкомысленно» одетой девушки красуется надпись «С днем рождения, Мазуров!». По совпадению, Дмитрий Мазуров — председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ». Решает вопросы внутренней и внешней политики бизнеса, инвестиционного обеспечения, определяет стратегические приоритеты компании.
Фамилия вообще часто встречается на снимках, выложенных девушкой в публичный доступ.
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