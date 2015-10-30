Антипинскому НПЗ презентовали эротическое поздравление

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, которому в этом году исполнилось 11 лет, по случаю праздника получил пикантный видеоподарок. Короткий ролик «От Юли, с любовью» с пометкой 18+ появился в соцсети. Слегка одетая блондинка в спецовке и каске Антипинского НПЗ красуется в месте, похожем на подземную парковку

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