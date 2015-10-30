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Антипинскому НПЗ презентовали эротическое поздравление

30 октября 2015, 13:54
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, которому в этом году исполнилось 11 лет, по случаю праздника получил пикантный видеоподарок. Короткий ролик «От Юли, с любовью» с пометкой 18+ появился в соцсети. Слегка одетая блондинка в спецовке и каске Антипинского НПЗ красуется в месте, похожем на подземную парковку
Сюжет
Тюмень

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С конца сентября ролик с эротическими нотками гуляет по соцсетям и вызывает немало вопросов. Судя по страничке самой героини поздравления, проживает она не в Тюмени, и какое имеет отношение к местному предприятие, неясно.

Хотя в одном из ее фотоальбомов размещен снимок торта. На кондитерском изделии с символикой НПЗ и фигуркой «легкомысленно» одетой девушки красуется надпись «С днем рождения, Мазуров!». По совпадению, Дмитрий Мазуров — председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ». Решает вопросы внутренней и внешней политики бизнеса, инвестиционного обеспечения, определяет стратегические приоритеты компании.

Фамилия вообще часто встречается на снимках, выложенных девушкой в публичный доступ.

18+

#Новости#Антипинский НПЗ#Тюмень#Коля#Общество
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