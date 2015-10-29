Земля и дом за один миллион рублей — реально!

На сегодня в ДНТ «Серебряный бор», относящемуся к классу «эконом», реализуется сразу несколько очередей продаж, территория распланирована на 2200 участков, — это, пожалуй, самый масштабный проект в тюменском пригороде. «Серебряный бор» располагается в 12 километрах по Старому Тобольскому тракту (автодорога Тюмень — Криводаново), в двух километрах от села Мальково. У границы земельных участков начинается сосновый бор, простирающийся до реки Дуван.