Земля и дом за один миллион рублей — реально!

В воскресенье, 1 ноября, клуб загородных жителей «Затюмень» приглашает всех, кто планирует покупку участка и постройку деревянного дома, выехать на территорию поселка. Осмотреть участки и дома приглашает местный житель, покупатель первой очереди Светлана Исакова. Все экскурсанты автоматически становятся участниками акции «Решение жилищного вопроса за 1 миллион рублей — земля плюс дом площадью 60 квадратных метров». Со значительной скидкой будут также предложены участки без строительства.
Что касается предложений по постройке дома, то целый их спектр продемонстрирует тюменский производитель, компания «Конки». Строители покажут возведенные и строящиеся дома по разным технологиям. «Конки» работает с такими технологиями, как двойной утепленный брус (детали конструкции соединяются в двойной герметичный замок, а в полость стены задувается утеплитель «эковата»), клееный брус, оцилиндрованное бревно и панельно-каркасное домостроение.
На сегодня в ДНТ «Серебряный бор», относящемуся к классу «эконом», реализуется сразу несколько очередей продаж, территория распланирована на 2200 участков, — это, пожалуй, самый масштабный проект в тюменском пригороде. «Серебряный бор» располагается в 12 километрах по Старому Тобольскому тракту (автодорога Тюмень — Криводаново), в двух километрах от села Мальково. У границы земельных участков начинается сосновый бор, простирающийся до реки Дуван.
Чтобы записаться на бесплатную экскурсию, звоните по телефону: 586–176, количество мест в автобусе ограничено! Открыта также регистрация на сайте www.zatyumen.ru.