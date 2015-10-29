В тюменских вузах покажут фильмы про частицы и принтер будущего

На открытии после официальной части состоится предпоказ — собравшиеся увидят известный фильм режиссера Марка Левинсона «Страсти по частицам». Благодаря этой ленте впервые зрители получили возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего времени, и как совершаются великие научные открытия. ученых над большим адронным коллайдером и запуск самого дорогого эксперимента в истории планеты.