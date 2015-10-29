В тюменских вузах покажут фильмы про частицы и принтер будущего

Дни научного кино — просветительский проект. Запланированы показы лучших документальных фильмов о науке, выдающихся открытиях, жизни великих ученых. Мероприятие организовано фестивалем актуального научного кино ФАНК при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
На открытии после официальной части состоится предпоказ — собравшиеся увидят известный фильм режиссера Марка Левинсона «Страсти по частицам». Благодаря этой ленте впервые зрители получили возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего времени, и как совершаются великие научные открытия. ученых над большим адронным коллайдером и запуск самого дорогого эксперимента в истории планеты.
Дни научного кино будут проходить в 100 вузах страны, в том числе в трех тюменских: ТюмГУ, ТюмГНГУ и ТюмГАСУ.
В ТюмГНГУ основные фестивальные показы пройдут с 9 по 13 ноября, в актовом зале главного корпуса университета (ул. Володарского, 38, 5 этаж). Начало сеансов в 16:00.
Для демонстрации отобраны фильмы «Охотники за ураном. Красноярское дело геологов», «Принтер будущего», «Плато Путорана. Неприступная красота», «Сахалин», «Земля Франца — Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты».