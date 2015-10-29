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Тюменец начал убивать приятеля топором, закончил — ломом

29 октября 2015, 09:15
Пьяная ссора в очередной раз закончилась кровавой трагедией. 52-летний тюменец сперва несколько раз ударил приятеля топором, а потом добил ломом. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Тюмень

Убийство было совершено в ночь на 21 октября. Мужчина, который ранее был неоднократно судим, гостил у 61-летнего приятеля в частном доме на улице Инженерной. Мужчины выпивали и поссорились.

«Обвиняемый схватил топор и нанес хозяину дома не менее двух ударов в область лица. После чего взял в руки находящийся в комнате металлический лом и нанес лежащему на полу потерпевшему один удар в область головы, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, повлекшую незамедлительную смерть», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, живущего в соседнем доме. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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