Тюменец начал убивать приятеля топором, закончил — ломом

«Обвиняемый схватил топор и нанес хозяину дома не менее двух ударов в область лица. После чего взял в руки находящийся в комнате металлический лом и нанес лежащему на полу потерпевшему один удар в область головы, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, повлекшую незамедлительную смерть», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.