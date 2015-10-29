Руководить музеями вместо Натальи Хвостанцевой будет Елена Усольцева

Елена Григорьевна работает в музее уже четверть века — с 1989 года. Начинала младшим научным сотрудником в Тюменском областном краеведческом музее, затем работала заведующей отделом учета. В 2008 году была назначена на должность заместителя директора по учету, хранению и реставрации Музейного комплекса.