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Руководить музеями вместо Натальи Хвостанцевой будет Елена Усольцева

29 октября 2015, 15:40
У музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова — новый директор. На смену Наталье Хвостанцевой пришла музейный специалист с солидным стажем, экс-замдиректора музея Елена Усольцева.
Сюжет
Тюмень

Эта неделя богата на новые назначения руководителей в сфере культуры. У музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова — новый директор. На смену Наталье Хвостанцевой пришла музейный специалист с солидным стажем, экс-замдиректора музея Елена Усольцева.

Елена Григорьевна работает в музее уже четверть века — с 1989 года. Начинала младшим научным сотрудником в Тюменском областном краеведческом музее, затем работала заведующей отделом учета. В 2008 году была назначена на должность заместителя директора по учету, хранению и реставрации Музейного комплекса.

Под непосредственным руководством Елены Усольцевой организованы десятки выставок, в том числе за пределами региона — в Казани, Салехарде, Перми, Уфе, Свияжске и других городах.

За 25 лет работы в музее она занималась самыми разными направлениями музейной деятельности и стала одним из ведущих специалистов по научно-фондовой работе в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Заслуги Елены Усольцевой отмечены наградами министерства культуры Российской Федерации и губернатора Тюменской области.

Напомним, предыдущий руководитель музейного комплекса Наталья Хвостанцева была отстранена от занимаемой должности после «картинного» скандала, который прогремел на всю Россию. Была уволена и директор департамента культуры Юлия Шакурская, кто придет на ее место, пока неизвестно.

#Новости#Культура#Музеи#Тюмень#Ирина#Общество
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