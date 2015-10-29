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Подростки прокутили в Екатеринбурге украденные 800 тысяч рублей

29 октября 2015, 15:25
Юная тюменка дала ключи от квартиры своей подруге, а та вместе с друзьями похитила оттуда 300 тысяч рублей и 7,5 тысяч долларов США. Все деньги трое подростков потратили в Екатеринбурге. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).
Сюжет
Тюмень

В правоохранительные органы обратился 42-летний тюменец. Мужчина сообщил, что из его квартиры, пока он вместе с семьей отсутствовал, были похищены деньги — 300 тысяч рублей и 7,5 тысяч долларов США.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что перед отъездом дочь потерпевшего доверила ключи от квартиры своей подруге. Та, воспользовавшись моментом, пригласила туда свою подругу и приятеля. Обнаружив в квартире деньги, подростки похитили их, после чего уехали в Екатеринбург и потратили все похищенные денежные средства на развлечения, покупку телефона и дорогостоящие вещи», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Часть имущества, приобретенного на похищенные деньги, была изъята. Вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Возместить нанесенный ущерб теперь придется родителям юных воришек.

«Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей профилактикой детского воровства. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство встречается редко. Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Иногда одного этого оказывается вполне достаточно. Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Чем больше родителей проведут профилактические беседы со своими детьми, тем меньше будет преступлений в самой ближайшей временной перспективе», — отметили в следственном управлении.

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