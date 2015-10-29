Подростки прокутили в Екатеринбурге украденные 800 тысяч рублей

В правоохранительные органы обратился 42-летний тюменец. Мужчина сообщил, что из его квартиры, пока он вместе с семьей отсутствовал, были похищены деньги — 300 тысяч рублей и 7,5 тысяч долларов США.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что перед отъездом дочь потерпевшего доверила ключи от квартиры своей подруге. Та, воспользовавшись моментом, пригласила туда свою подругу и приятеля. Обнаружив в квартире деньги, подростки похитили их, после чего уехали в Екатеринбург и потратили все похищенные денежные средства на развлечения, покупку телефона и дорогостоящие вещи», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Часть имущества, приобретенного на похищенные деньги, была изъята. Вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Возместить нанесенный ущерб теперь придется родителям юных воришек.
«Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей профилактикой детского воровства. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство встречается редко. Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Иногда одного этого оказывается вполне достаточно. Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Чем больше родителей проведут профилактические беседы со своими детьми, тем меньше будет преступлений в самой ближайшей временной перспективе», — отметили в следственном управлении.