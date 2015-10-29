Подростки прокутили в Екатеринбурге украденные 800 тысяч рублей

«Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей профилактикой детского воровства. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство встречается редко. Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Иногда одного этого оказывается вполне достаточно. Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Чем больше родителей проведут профилактические беседы со своими детьми, тем меньше будет преступлений в самой ближайшей временной перспективе», — отметили в следственном управлении.