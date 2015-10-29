Нарвал три пакета конопли — объяснится в суде

В ночь на 22 августа текущего года он пешком отправился за коноплей, нарвал три пакета травы и сложил их в спортивную сумку. На обратном пути на улице Вологодской Киселеву повстречались сотрудники полиции, которые попросили его предъявить документы. Молодой человек попытался убежать, но был задержан.