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Нарвал три пакета конопли — объяснится в суде

29 октября 2015, 17:10
За сорванную коноплю придется ответить. В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего Ярослава Киселева. Молодой человек обвиняется по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение частей растений, содержащих наркотические средства).
Сюжет
Тюмень

В декабре 2013 года Киселев был осужден к трем годам лишения свободы условно за незаконное приобретение «спайса». В течение испытательного срока молодой человек должен был доказать свое исправление. Однако этого не произошло.

В ночь на 22 августа текущего года он пешком отправился за коноплей, нарвал три пакета травы и сложил их в спортивную сумку. На обратном пути на улице Вологодской Киселеву повстречались сотрудники полиции, которые попросили его предъявить документы. Молодой человек попытался убежать, но был задержан.

«При досмотре сумки было обнаружено три пакета с коноплей, которая содержала наркотическое средство — марихуану массой 882 грамма. При этом сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд. Киселеву грозить лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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