Администраций в Тюменской области станет меньше

Передача полномочий возможна лишь по инициативе местных депутатов и только при поддержке ее населением. Это позволит повысить качество управления, прекратить дублирование функций двух администраций, сократить управленческий аппарат и расходы на его содержание. Устранится неопределенность у жителей, в какую из двух администраций обращаться для решения проблем.