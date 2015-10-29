nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Администраций в Тюменской области станет меньше

29 октября 2015, 18:15
В Тюменской области управлять районными центрами и всем районом будет единая администрация. Думы 16 райцентров приняли решение передать полномочия администрации поселков районным органам власти. Как Как сообщает пресс-служба областной администрации, деньги, сэкономленные за счет сокращения числа служащих, пойдут на развитие территории.

В Тюменской области управлять районными центрами и всем районом будет единая администрация. Думы 16 райцентров приняли решение передать полномочия администрации поселков районным органам власти. Как сообщает пресс-служба областной администрации, деньги, сэкономленные за счет сокращения числа служащих, пойдут на развитие территории.

Передача полномочий возможна лишь по инициативе местных депутатов и только при поддержке ее населением. Это позволит повысить качество управления, прекратить дублирование функций двух администраций, сократить управленческий аппарат и расходы на его содержание. Устранится неопределенность у жителей, в какую из двух администраций обращаться для решения проблем.

При этом в поселении сохранится дума, местный бюджет, налоги и муниципальная собственность, а глава района будет отчитываться перед думой сельского поселения за решение вопросов местного значения. Процедура создания единой администрации длительная. Когда думы районов согласятся передать полномочия поселковой администрации, будут внесены изменения в устав поселения и муниципального района, определятся сроки проведения процедуры создания единой администрации.

#Новости#Тюменская область#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25