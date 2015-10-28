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В Тюмени пропал 30-летний местный житель

28 октября 2015, 11:05
Родственники, друзья и сотрудники полиции разыскивают 30-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома вечером 25 октября и до сих пор не вернулся.
Сюжет
Тюмень

Информация неактуальна - житель города, упоминавшийся в статье, сам вышел на связь с близкими. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось. Сведения о личности участника событий изъяты в связи с поступившим заявлением субъекта персональных данных.

Информация о безвестном исчезновении тюменца появилась в социальных сетях. Сообщается, что 25 октября около 21.00 (...) уехал из дома (...) по улице (...) на своем автомобиле. За информацию о местонахождении мужчины предлагается вознаграждение.

В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени подтвердили, что супруга пропавшего подала заявление в ОП № 1. Сотрудники отдела полиции занимаются поисками. Оснований предполагать, что в отношении тюменца совершено какое-либо преступление, сейчас нет.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении (...), просьба сообщить ее по телефону (...) или в полицию по телефону 02.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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