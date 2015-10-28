В Тюмени пропал 30-летний местный житель

Информация неактуальна - житель города, упоминавшийся в статье, сам вышел на связь с близкими. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось. Сведения о личности участника событий изъяты в связи с поступившим заявлением субъекта персональных данных.
Информация о безвестном исчезновении тюменца появилась в социальных сетях. Сообщается, что 25 октября около 21.00 (...) уехал из дома (...) по улице (...) на своем автомобиле. За информацию о местонахождении мужчины предлагается вознаграждение.
В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени подтвердили, что супруга пропавшего подала заявление в ОП № 1. Сотрудники отдела полиции занимаются поисками. Оснований предполагать, что в отношении тюменца совершено какое-либо преступление, сейчас нет.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении (...), просьба сообщить ее по телефону (...) или в полицию по телефону 02.