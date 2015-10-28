Угадай место отдыха по фотографии № 81

На этот раз вам предстоит отгадать, какое заведение общественного питания украшает такая «керосиновая лампа», деревянные балки и флаги.
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Итоги подведем после 2 ноября.
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