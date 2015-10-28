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Угадай место отдыха по фотографии № 81

28 октября 2015, 15:39
Счет вашего мобильного телефона пополнится на 500 рублей, если вы правильно и первым угадаете, часть интерьера какого ресторана, кафе или кофейни запечатлена на фото.
Сюжет
Тюмень

На этот раз вам предстоит отгадать, какое заведение общественного питания украшает такая «керосиновая лампа», деревянные балки и флаги.

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Итоги подведем после 2 ноября.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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