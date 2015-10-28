Сотрудники ГИБДД откликнулись на просьбу в соцсетях

Все расходы будут оплачены за счет благотворительного проекта социального партнерства Тюменской области «Ключ к жизни», который за четыре с половиной года уже помог 500 юным тюменцам. Это дети с онкопатологиями, ДЦП, генетическими, сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями. Проект поддерживают как предприятия, так и простые жители Тюменской области. За это время благотворители перечислили на счет «Ключа к жизни» более 72 миллионов рублей. Проект предусматривает софинансирование: пятьдесят процентов лечения оплачивают благотворители, пятьдесят процентов — направляется из бюджета. Такой схемы благотворительной работы нет ни в одном регионе России. Но именно такое государственно-частное партнерство дает огромный шанс детям с тяжелыми заболеваниями пройти лечение в лучших клиниках мира.