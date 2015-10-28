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Сотрудники ГИБДД откликнулись на просьбу в соцсетях

28 октября 2015, 17:31
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области увидели в социальных сетях просьбу помочь юной тюменке Веронике Пановой, диагноз которой не могут установить местные врачи.
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Дети

Начальник ГИБДД Геннадий Лоточкин лично побывал в гостях у девочки. Геннадий Дмитриевич вручил маме Вероники материальную помощь, собранную сотрудниками Госавтоинспекции, а также световозвращающие приспособления и сувениры с логотипом дорожной безопасности для Вероники и ее младшей сестры. Геннадий Лоточкин пожелал девочке здоровья, хорошей учебы и безопасных дорог

В департаменте здравоохранения Тюменской области автоинспекторам сообщили, что о Веронике знают и принимают все меры, чтобы поставить девочке точный диагноз, она уже прошла обследование в ведущих медицинских центрах страны.

В январе ей предстоит пройти обследование в отделении иммунологии одного из лучших медицинских учреждений страны «Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева» Минздрава России в Москве, а далее, при необходимости, в зарубежной клинике.

Все расходы будут оплачены за счет благотворительного проекта социального партнерства Тюменской области «Ключ к жизни», который за четыре с половиной года уже помог 500 юным тюменцам. Это дети с онкопатологиями, ДЦП, генетическими, сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями. Проект поддерживают как предприятия, так и простые жители Тюменской области. За это время благотворители перечислили на счет «Ключа к жизни» более 72 миллионов рублей. Проект предусматривает софинансирование: пятьдесят процентов лечения оплачивают благотворители, пятьдесят процентов — направляется из бюджета. Такой схемы благотворительной работы нет ни в одном регионе России. Но именно такое государственно-частное партнерство дает огромный шанс детям с тяжелыми заболеваниями пройти лечение в лучших клиниках мира.

#Новости#Дети#Olga#Общество
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