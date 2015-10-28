«Рубин» проиграл «Рязани» с футбольным счетом

Первые два периода прошли в упорной борьбе. Несмотря на это, голов болельщики не увидели, хотя обе команды были близки к тому, чтобы открыть счет. В стартовой 15-минутке гости действовали более уверенно, чаще бросали в створ ворот «Рубина» и успешнее действовали на вбрасывании, отмечает пресс-служба тюменского клуба. Две минуты хозяевам пришлось обороняться в меньшинстве. Тем не менее в течение тайма они сумели создать два острых момента у ворот «Рязани» — опасно били Илья Ахметов и Илья Николаев.
Во втором периоде у рубиновцев была практически идеальная возможность распечатать ворота соперника — две минуты они провели в формате «5 на 3». Они долго мудрили с комбинациями, пытаясь вывести шайбу для точного броска. В конечном итоге все тот же Ахметов сотряс штангу… Еще один острый момент случился на 10-й минуте, когда, перехватив шайбу в своей зоне, тюменцы организовали контратаку. Александр Закиров вывел один на один с вратарем Дмитрия Марченкова, но голкипер «Рязани» Юрий Петров был надежен. Доигрывали период рубиновцы в меньшинстве, и гости были близки к тому, чтобы реализовать численное преимущество. Малый штраф для хозяев перешел на заключительный период матча.
В итоге рязанцы добились задуманного в самом начале отрезка, когда до выхода удаленного игрока «Рубина» оставалось 14 секунд — отличился Александр Кулагин. Через некоторое время Владимир Гусев мог сравнять счет, но шайба, срикошетив в полете, была поймана вратарем «Рязани». После гола в свои ворота тюменцы заметно активизировались. На 47-й минуте они получили большинство, однако, и на этот раз все атаки не принесли результата. Чем меньше времени оставалось до конца тайма, тем больше спешили хозяева и ошибались.
За полторы минуты Александр Хомутов уступил место на площадке шестому игроку, рубиновцы к этому времени снова играли в большинстве, однако, результата вновь не добились. ХК «Рязань» впервые праздновал победу над «Рубином» в рамках регулярного чемпионата.