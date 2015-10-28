«Рубин» проиграл «Рязани» с футбольным счетом

Во втором периоде у рубиновцев была практически идеальная возможность распечатать ворота соперника — две минуты они провели в формате «5 на 3». Они долго мудрили с комбинациями, пытаясь вывести шайбу для точного броска. В конечном итоге все тот же Ахметов сотряс штангу… Еще один острый момент случился на 10-й минуте, когда, перехватив шайбу в своей зоне, тюменцы организовали контратаку. Александр Закиров вывел один на один с вратарем Дмитрия Марченкова, но голкипер «Рязани» Юрий Петров был надежен. Доигрывали период рубиновцы в меньшинстве, и гости были близки к тому, чтобы реализовать численное преимущество. Малый штраф для хозяев перешел на заключительный период матча.