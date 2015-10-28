Роспотребнадзор и Россельхознадзор могут объединить

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Точный перечень полномочий, которые будут переданы новой службе, Алексеенко не уточнил. «По большому счету здесь нужно объединение функций Россельхознадзора и Роспотребнадзора с использованием самых современных методов», — высказал свое мнение Алексеенко.
Объединение функций служб позволит сделать контроль намного эффективнее, уверен помощник руководителя Россельхознадзора. Это вопрос национальной безопасности, указал он. «Сквозной контроль должен быть по принципу от поля до стола потребителей», — пояснил Алексеенко.
Он считает, что техническая работа по объединению служб может занять не меньше года. Детали решения пока не известны, они будут зависеть от правительства, отметил Алексеенко. «Если не ошибаюсь, там Абызова (министр по вопросам открытого правительства) назначили ответственным за эту подготовительную работу», — добавил он.
Кроме того, Алексеенко считает, что было бы эффективным увеличить полномочия профильного министерства. «На мой взгляд, как эксперта по безопасности, нам нужно еще и поднятие функций Минсельхоза. Эффективнее будет, если это будет Минсельхозпрод», — пояснил он.