Роспотребнадзор и Россельхознадзор могут объединить

Он считает, что техническая работа по объединению служб может занять не меньше года. Детали решения пока не известны, они будут зависеть от правительства, отметил Алексеенко. «Если не ошибаюсь, там Абызова (министр по вопросам открытого правительства) назначили ответственным за эту подготовительную работу», — добавил он.