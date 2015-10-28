Предложил инспектору 2 тысячи, а заплатит 63

Как следует из материалов уголовного дела, 18 сентября 2015 года на 280 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, проходящем по территории Тобольского района, сотрудник ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21102 под управлением Бикчандаева. Он на мосту выехал на полосу встречного движения. Водитель был приглашен в патрульный автомобиль для составления административного протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривала штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев.