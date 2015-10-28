Предложил инспектору 2 тысячи, а заплатит 63

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Тобольский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Вагайского района Имана Бикчандаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
Как следует из материалов уголовного дела, 18 сентября 2015 года на 280 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, проходящем по территории Тобольского района, сотрудник ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21102 под управлением Бикчандаева. Он на мосту выехал на полосу встречного движения. Водитель был приглашен в патрульный автомобиль для составления административного протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривала штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев.
Чтобы избежать наказания, Бикчандаев стал предлагать сотруднику ДПС взятку, но тот отказался. Несмотря на это, водитель положил под фуражку, лежавшую на заднем сидении, 2 тысячи 100 рублей. Против взяткодателя было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил Бикчандаеву штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 63 тысячи рублей. Ранее мировой судья за выезд на встречную полосу оштрафовал Бикчандаева на 5 тысяч рублей.